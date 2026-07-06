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《鐵拳教育》翻版 高嘉瑜：萬美玲權勢讓兒子從小到大不斷欺凌？

佀廣洋有權勢還要選民代 高嘉瑜：受害者在桃園如何生存？

佀廣洋沒資格選公職！高嘉瑜：真正的道歉就是宣布退選來負責

國民黨立委萬美玲子佀廣洋宣布投入桃園市議員選戰，近日遭爆過去種種霸凌行徑與黑歷史，神隱多時今（6）日終於出面致歉，但否認曾開小帳嘲諷高嘉瑜家暴。對此高嘉瑜表示，這根本是《鐵拳教育》活生生的翻版，長期擔任民代的媽媽萬美玲到底扮演什麼樣的角色，讓佀廣洋可以如此作威作福，直言這樣的行為沒有資格競選公職，覺得真正的道歉，就是應該要宣布退選來負起責任。高嘉瑜今日受訪說，佀廣洋必須要面對的是從幼稚園到大學這段期間，不斷的有同學出來爆料被他霸凌，那被霸凌的這些人，長期以來都是在一個不安、甚至受害的一個壓力之下。過去這背後媽媽萬美玲一直在擔任議員到現在的立委，而且長期在教育文化委員會，甚至是擔任召委。這後面是不是有權勢跟職權，讓佀廣洋可以從小到大不斷地欺凌同學？高嘉瑜說，這就好像韓劇《鐵拳教育》活生生的翻版，而且幾乎所有的情節都在桃園、在佀廣洋身上真實地上演，甚至還有球版簽賭等的這些事件，也都讓同學因此而受害。高嘉瑜指出，這對桃園的教育體制來講，是一個非常嚴重、長期的系統性霸凌與傷害。如果這些年輕人從小到大的成長過程，面臨佀廣洋欺壓，背後卻還有教育體系、還有這些政治人物、立委幫腔，持續作威作福，那他們要如何相信這社會還有公平正義？高嘉瑜表示，今天不是佀廣洋透過媒體，甚至還沒有出面的一句「承認過去年少無知」，就可以把一切都抹煞。佀廣洋現在該做的是，除了出面去面對媒體，萬美玲也應該要一起來接受媒體的檢驗，到底過去幫佀廣洋做了多少欺凌同學、甚至包庇的事情？是不是也有施壓學校，持續地讓佀廣洋可以作威作福？而佀廣洋也應要一一地去向這些受害者，去取得原諒這樣才算是真正的悔改。否則以佀廣洋所作所為，相信沒有人可以接受，並認同他這樣子算是真心的道歉。至於網友翻出佀廣洋小帳嘲諷過去家暴事件，但佀廣洋則否認此事。高嘉瑜說，相信所有人只要面臨過那段經歷，當然都是非常地傷痛，而且不願意再次地回想。當初自己願意站出來，也是希望讓所有的受害者知道，這些事情其實並不是受害者的錯，那該面對的是加害者。那受害者應該要勇敢地站出來，而且不用去畏懼外界的眼光。高嘉瑜說，佀廣洋是不是有做這些行為，或他過去的所作所為，相信社會也會持續地去檢驗。那至於也有網友提出說，像海川建設在2023年6月，內湖一個工地發生因為連日大雨土石崩落等等的狀況，自己當時是唯一要求海川建設立刻停工，並且要求市府立刻開罰的議員。高嘉瑜提到，海川建設背後就是萬美玲家族，不僅董事長是肆廣揚的父親、萬美玲的老公，裡面的董事幾乎都是萬美玲家族的成員。所以這個海川建設跟萬美玲家族之間、跟佀廣洋是有不可分割的關係。高嘉瑜質疑，是不是因為這樣，所以因此這背後其實也有這樣的牽連？認為佀廣洋家族一方面有建商背景，媽媽又是立委、又是在教育文化委員會，甚至未來還有可能參選桃園市長，然後佀廣洋現在要選議員，家族在桃園可以說是鋪天蓋地的勢力。球員、裁判、球證都是他們一家人。那要這些受害者未來在桃園如何生存與面對？甚至今天有出來指控曾經被霸凌的同學，也可能被一一地找出來，也會擔心是否因此會被報復。高嘉瑜表示，佀廣洋背後有權勢、有靠山的暴力霸凌者，可以為所欲為還可以再政壇上立足，還可以參選議員，那這個社會大家要怎麼看待？國民黨怎麼看待這件事情？當出賴瑞隆親自向家長道歉等，當初國民黨如何去譴責這件事？結果今天面對佀廣洋、霸凌事件，卻到現在都沈默不語。媒體追問佀廣洋是否應該宣布退選，高嘉瑜說，覺得佀廣洋行徑，社會是無法接受的，認為這樣的行為是沒有資格來競選公職，也沒有資格去為民眾服務。因為對同學與這些受害者到現在都還沒有親身地去取得原諒。高嘉瑜說，認為佀廣洋真正的道歉就是宣布退選來負起責任，而萬美玲也應該好好地去說明說，在佀廣洋成長的過程中，她扮演了什麼角色？最後高嘉瑜說，希望大家持續用公眾的力量、公民的力量，讓佀廣洋好好地面對過去的錯誤，並好好地道歉，去了解過去對別人造成的傷害，那萬美玲身為母親同時又是立委、教文委員會召委，更是要責無旁貸地負起責任，好好地教育自己的小孩。