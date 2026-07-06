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▲護照界大洗牌！美國從世界第一慘摔第12（圖／截自Time）

▲台灣護照逆襲（圖／截自外交部）

過去只看「免簽國家有幾個」的護照排名邏輯，正在被徹底顛覆！全球公民解決方案（Global Citizen Solutions）公布2026年《全球護照指數》，這次不再單純比誰能說走就走，而是把移動力、投資吸引力、生活品質三大指標全部攤開來看，結果讓不少人跌破眼鏡——曾經的「護照霸主」美國，居然從2021年的世界第一，一路慘摔到第12名，成為G7國家中排名跌幅最大的「輸家」。瑞典封王！歐洲國家包辦榜首 新加坡是亞洲唯一門面根據最新出爐的排名，這次前10名幾乎被歐洲國家全面壟斷：瑞典拿下全球第一，緊追在後的依序是瑞士、芬蘭、德國、荷蘭、丹麥、愛爾蘭、英國、挪威，第10名則是唯一擠進榜單的亞洲代表——新加坡。但新加坡的「面子」和「裡子」卻出現巨大落差。雖然整體排名擠進全球前10，一副人生勝利組的樣子，但攤開細項一看，新加坡的生活品質竟然只排在全球第115名，跟前10名的頭銜完全不成比例。換句話說，拿著新加坡護照走遍天下沒問題，但講到「住得爽不爽」，恐怕得先打上一個大問號。美國神話崩塌！移動力狂跌31名 護照霸主也怕「進不去別人家」這次報告最大的看點，無疑是美國的雪崩式下滑。美國護照曾在2021年高居全球第一，如今卻一路跌到第12名，成為G7成員國裡近5年退步最慘的國家，沒有之一。細看數據更驚人：美國的移動力排名，從第10名重摔至第41名，短短幾年蒸發整整31個名次！這代表著，即便美國仍是全球數一數二有錢、投資吸引力數一數二強（穩坐第3至第4名）的護照簽發國，但當美國人想拿著護照「說走就走」時，卻愈來愈常撞上別人家的入境限制。報告直接點名，美國正逐漸從「暢行無阻的護照強國」，變成「對外國人設限多、外國人對它也設限多」的尷尬存在。就連生活品質這項指標，美國也從第23名滑落到第34名，等於是三項指標「全面退步」，沒有一項守住原本的江山。台灣悄悄逆襲？生活品質贏新加坡近百名相較於美國和新加坡的「高處不勝寒」，台灣這次的表現反而顯得低調卻扎實。台灣整體排名全球第54，雖然稱不上頂尖，但細看生活品質指標，台灣竟然高居全球第29名——不只大幅拉高整體排名，甚至直接海放排名全球第10的新加坡（生活品質僅第115名）將近百個名次。不過台灣也不是三項全拿：移動力排名第71，投資吸引力排名第36，顯示台灣護照要說走就走的自由度，仍有進步空間；但「住起來到底舒不舒服」這一題，台灣顯然交出了一張連許多「護照強國」都比不上的成績單。結論：護照排名不能只看免簽國數量了這份最新指數等於狠狠打臉了「免簽國越多、護照越棒」的舊思維。美國的案例證明，就算你經濟實力再強、投資吸引力再高，只要移動自由度和生活品質同步退步，照樣可能從世界第一摔到第12名；而新加坡則證明，護照好用不代表日子過得好。反倒是台灣，靠著生活品質這項「隱藏實力」，在一片列強環伺中殺出一條屬於自己的路。