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▲美國國家隊前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）原定於16強對陣比利時的關鍵戰役須自動禁賽一場。然而，國際足總（FIFA）卻在賽前突發聲明，宣布將禁賽處分「緩期一年執行」。（圖／美聯社／達志影像）

▲前英格蘭傳奇球星、現任電視球評的魯尼（Wayne Rooney）在節目中火力全開，怒轟FIFA將紅牌禁賽「緩刑一年」的操作簡直是天大的醜聞，並直言這場充滿政治干預的鬧劇已經嚴重損害了足球的體育精神。（圖／美聯社／達志影像）

總統級救援引爆世界盃爭議！2026年美加墨世界盃16強，美國隊即將迎戰比利時，但當家前鋒巴洛貢（Folarin Balogun）原本因紅牌應遭禁賽，卻在美國總統川普（Donald Trump）親自3度致電FIFA後獲得「暫緩執行」，得以趕上這場淘汰賽。這項決定立刻引爆公平性爭議，前英格蘭球星魯尼（Wayne Rooney）更氣炸痛批，這根本是「FIFA天大醜聞」。在先前美國擊敗波士尼亞與赫塞哥維納的32強賽中，巴洛貢因踩踏對手穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）的腳踝，經VAR介入後被直接紅牌罰下。依照世界盃常規，這將自動面臨至少一場的禁賽。然而，消息人士指出，川普自上週起先後三次致電FIFA，強力推動改變這項判罰結果。最終，FIFA紀律委員會宣布，依據《國際足總紀律準則》第27條，巴洛貢的禁賽將被「暫緩執行」，並進入為期一年的考察期。這意味著如果他在一年內不再犯下類似嚴重犯規，這場禁賽就能免除。FIFA過去也曾利用此條款，在C羅（Cristiano Ronaldo）對陣愛爾蘭吃紅牌時暫緩部分處罰。對此結果，川普隨即在自家社群平台上發文高呼：「感謝FIFA做了正確的事情，糾正了一項巨大的不公！」而美國隊主帥波切蒂諾（Mauricio Pochettino）也對此表示歡迎，直言當初的紅牌判罰過於嚴厲，球隊少打一人30分鐘已經是足夠的懲罰。然而，這項充滿政治干預色彩的決議，立刻引發了對手比利時陣營的強烈反彈。比利時足協發表聲明表示對此感到「震驚」，並強調紅牌理應帶來自動禁賽，目前正積極研擬所有可能的應對措施。比利時主帥魯迪·加西亞（Rudi Garcia）更是毫不客氣地狂酸：「我不知道在FIFA那裡，7月5日是不是等同於4月1日的愚人節。」加西亞強調，這已經超越了國家隊的利益，而是在捍衛整個足球運動的道德與完整性。前英格蘭傳奇球星、現任球評的魯尼（Wayne Rooney）也在節目中炮火猛烈地抨擊這項決定。「把停賽緩刑一年這種操作簡直是天大的醜聞！FIFA主席因凡蒂諾該為此感到羞愧，這件事已經嚴重損害了足球的體育精神。」魯尼更直言：「如果我是美國隊的對手，我肯定氣得發瘋。這完全是一場鬧劇！」對於志在衝擊自2002年以來首次八強的美國隊而言，巴洛貢（本屆前三次首發已攻入三球）的強勢回歸無疑是一劑超級強心針。