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台股今（6）日早盤在美股前一交易日漲跌互見帶動下開高，一度上漲116.56點開出。不過隨後賣壓增溫，指數由紅翻黑，終場下跌224.23點，收在46556.39點，跌幅0.48％，成交量10196.66億元。今日加權指數盤中最高來到47395.3點，最低下探46431.38點，高低震盪963.92點，顯示市場多空拉鋸激烈。盤面焦點權值股表現分歧。台積電（2330）上漲15元，收2460元，漲幅0.61％；鴻海（2317）上漲1.5元至242元；廣達（2382）小漲1元至378元；長榮（2603）上漲0.5元至195.5元。群益投顧表示，地緣政治等系統性風險逐漸降溫，市場關注焦點逐漸重回基本面。台股指數技術面中⻑期多頭格局穩健，但短線須留意外資動向與成交量能出現降溫跡象，投資擇優謹慎操作。隨著AI伺服器、高效能運算及半導體需求增溫，盤勢震盪整理後有望推升台股表現。聚焦半導體、光學、功率元件、記憶體、無人機、機器人等類股,保持風險控管，伺機布局。