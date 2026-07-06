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萬美玲之子佀廣洋捲霸凌風暴！柯志恩路線急轉「新潮流貪腐」

國民黨桃園市立委萬美玲的兒子佀（ㄙˋ）廣洋，自宣布參選2026桃園市議員後，過往涉及的校園霸凌、簽賭事件也遭起底，更被爆出他常對外放話：「你知道我媽是誰嗎？」相關爭議在社群上鬧得沸沸揚揚。政治評論員吳靜怡也將矛頭指向藍營高雄市長參選人柯志恩，開嗆：「韓國瑜模式已經不能再騙高雄第二次！」吳靜怡質疑，佀廣洋沒有錯，幹嘛道歉？萬美玲，沒有她，佀廣洋怎麼可以從幼稚園就一直霸凌到外送員？「找走狗罵我賤、全家賤、放話威脅我，佀廣洋要不要退選？萬美玲要不要辭立委？」吳靜怡直言，網友的「鐵拳教育」才開始，他們一幅幅巨型看板，就是霸凌這個社會。「柯志恩遇到萬美玲，霸凌和校安議題就會轉彎，這個柯，沒有不一樣。」吳靜怡指出，柯志恩原本靠教育博士身分主打校安與霸凌議題，藉《鐵拳教育》熱潮猛攻賴瑞隆，民調一度領先，還刻意放大七成市民憂心校園安全，讓藍營校安牌成為最大利器；可惜好景不長，萬美玲之子佀廣洋的霸凌黑歷史，包括幼稚園擠白膠、言語羞辱叫女生「阿醜」等，突然鋪天蓋地爆出。吳靜怡提到，萬美玲立院被問時全程臭臉沉默快閃，瞬間讓藍營陷入「自己也有霸凌仔」的窘境；柯志恩原本想站在道德高地上打教育牌，結果藍營自己把道德高地炸掉，導致柯陣營只好開始急轉彎，從霸凌軸線改打新潮流派系貪腐，但轉得太急，高雄人看在眼裡只覺得「又換劇本了」？吳靜怡強調，柯志恩真正的難題，不是賴瑞隆有多強，而是國民黨讓高雄人看得太清楚，韓流曾經來過一次，高雄已經付過代價；萬美玲家族霸凌風暴再來一次，高雄人更不會輕易相信柯志恩在乎霸凌；連媒體人吳子嘉都說破了，高雄人不覺得國民黨有希望。柯志恩不是正在複製韓國瑜，而是正在證明，韓國瑜模式已經不能再騙高雄第二次。