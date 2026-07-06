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基金會怒斥暴力 籲警方追查是否有人幕後指使

▲資深媒體人矢板明夫在台中遭暴力攻擊送醫。（圖／施志昌提供，2026.07.06）

印太戰略智庫執行長、資深媒體人矢板明夫今（6）日受邀到台中市參加春雨文教基金會舉辦的青年營隊演講，不料活動結束離開飯店時，遭一名身材高壯、身穿黑衣黑帽的男子尾隨攻擊。男子朝矢板明夫臉部揮拳後逃逸，他當場血流如注，緊急送醫治療。由春雨文教基金會主辦的「NEXT CITY｜春雨創生行動營－前進新台中」活動，今天在台中市永豐棧酒店舉行，矢板明夫受邀擔任講師，上午完成演講後準備離開會場。據基金會指出，矢板明夫當時剛與工作人員道別，工作人員才轉身，一名身材高壯的黑衣男子突然從一旁竄出，自矢板明夫後方尾隨接近，隨即朝其臉部大力揮拳，得手後立即逃離現場。工作人員聽見異響回頭查看時，矢板明夫已痛苦地摀住臉部，鮮血直流。基金會第一時間將矢板明夫送往惠中林新醫院急診治療，經診斷為臉部下頷鈍挫傷及上唇擦挫傷，所幸意識清楚，目前已同步向警方報案，後續將全力協助醫療及法律追訴事宜。根據現場取得監視畫面顯示，這名黑衣男先向飯店人員假意詢問，確定樓上正在辦活動，隨時在電梯口附近等候，俟機作案。春雨文教基金會董事長、台中市議員施志昌對此表達強烈譴責，強調無論施暴者出於何種動機，以暴力企圖讓人噤聲，都是對民主社會與言論自由最嚴重的挑釁。施志昌表示，基金會已將飯店及周邊相關監視器畫面全數提供警方，配合調查，盼盡快釐清案情。施志昌呼籲警方全力緝捕涉案男子，儘速查明犯案動機，並釐清是否有人幕後教唆或策劃，依法究辦、絕不寬貸，以維護社會治安及保障言論自由。基金會表示，事件發生後已立即加強營隊活動的維安措施，確保所有學員、講師及工作人員的人身安全，避免類似事件再次發生。