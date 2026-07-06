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▲此次推出的透氣排汗衫採不接色、不印花設計，完整保留布料原有的透氣效果，並具備抗UV防曬機能，全系列提供23種色彩選擇。（圖／小丑魚提供）

深耕台灣機能服飾市場多年的小丑魚，針對台灣夏季氣候特性，研發全新超薄超細機能布料，推出「素素也」永久性透氣排汗衫，帶來更輕盈、透氣的穿著體驗，助消費者對抗極端炎熱氣候。小丑魚負責人謝奇享表示，新研發的機能布料以超薄、超細纖維打造，兼具優異透氣性、吸濕排汗及快速乾燥等特性，可有效提升空氣流通，降低悶熱感，即使在高溫環境下活動，也能維持乾爽舒適，並減少汗水停留所產生的異味，滿足夏季長時間外出、運動及工作的穿著需求。此次推出的透氣排汗衫採不接色、不印花設計，完整保留布料原有的透氣效果，並具備抗UV防曬機能，可因應戶外活動及日常穿搭需求。全系列提供23種色彩選擇，無論作為休閒服飾、運動服、團體制服或活動服，都能兼顧機能與搭配性。謝奇享指出，產品全數採台灣製造，從布料研發到成衣製作皆重視品質控管，希望提供兼具舒適性、耐穿性與高CP值的機能服飾，以工廠直售價每件250元上市，讓更多消費者輕鬆享受台灣研發、台灣製造的優質機能服飾。面對極端氣候逐漸成為全球趨勢，謝奇享強調，未來將持續投入機能布料創新研發，打造更符合台灣氣候環境的服飾產品，讓消費者無論日常生活、戶外工作或運動休閒，都能享有乾爽、舒適、透氣的穿著體驗。