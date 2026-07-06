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世界盃亞洲區資格賽第三階段今（6）日開打，同為2勝3敗的中國交手台灣，由於此前對戰韓國2連敗緣故，中國只要本場輸球，就會確定墊底淘汰出局，對岸媒體繃緊神經，最大論壇《虎撲》稍早發布長文分析，內文點名中華隊陳盈駿、林庭謙與高柏鎧3人，更提到莫忘馬尼拉慘案，「雖然過往對戰成績23勝1敗有壓倒性優勢，但『馬尼拉慘案』讓每一次兩隊碰面，都自帶警示意義。」報導中提到，中國、台灣自1987年首次在亞錦賽交手，FIBA正式國際賽場兩隊累計交鋒24次，中國隊打出23勝1敗碾壓戰績，整體實力、陣容厚度長期佔據上風，但兩隊上一次交手在第二階段，中華隊前三節仍取得領先，直到第四節才氣力放盡，最終93：100惜敗。此外，中國隊對台灣唯一一敗，就是在2013馬尼拉亞錦賽八強戰，中國以78：96慘敗給中華隊，多達18分分差的比分，「成為中國男籃多年來難以釋懷的 『馬尼拉之恥』。」至於兩隊戰力分析上，《虎撲》特別點名CBA雙衛陳盈駿、林庭謙是球隊進攻大腦，包攬球隊大量持球進攻，另外歸化內線高柏鎧是球隊攻防核心，有強力的護框與高位作戰能力，針對中華隊球風，則以高度出手意願、擅長追分反擊為主，內文提醒中國隊，「一旦放鬆防守強度，極易被三分拉開分差。」但整體而言，中國媒體仍認為擊敗中華隊並非難事，主因在於兩隊差距最大的鋒線戰力，以及內線絕對碾壓，「胡金秋、楊瀚森、徐昕三大高塔輪換，身高、對抗、籃板與內線終結，全面領先對手，是本場最核心的得分與防守武器。」