115學年度「大學分科測驗」在本周末（7月11日至7月12日）強碰巴威颱風，根據中央氣象署最新路徑預估，巴威颱風周五、周六（7月10日至7月11日）影響台灣最劇烈，目前看來，大學分科測驗首日，台中以北、宜蘭花蓮將有豪雨，第二天颱風雖然遠離，但水氣仍多，維持全台有雨的情況。
氣象專家賈新興說明，巴威颱風預估周四（7月9日）有機會發布「海陸颱風警報」，以目前從台灣北端海面通過的路徑來看，周五、周六巴威颱風的暴風圈可能籠罩「北北基桃、新竹縣市、苗栗、台中、宜蘭、花蓮」，若颱風最後登陸台灣，則是全台都會被暴風圈籠罩。
周六是風雨巔峰期 分科測驗有延期機會
賈新興也提到，今（6）日預報顯示，巴威颱風影響台灣的時段稍微延後，風雨最強的時間落在「周五晚上至周六一整天」，不僅是全台有雨，北部、中部山區、東北部都要注意大雨、豪雨，尤其北部山區可能有豪雨等級以上降雨。
大學分科測驗第二天，巴威颱風逐漸遠離，不過廣大的環流帶來「西南風環境」，水氣仍會導致全台有雨，特別是各地的「午後雷陣雨」會放大。總結來說，大學分科測驗兩天都是多雨環境，北台灣周六出現停班課機率不低，即將上考場的考生要持續關注本周颱風動態。
大考中心將開應變會議 7日公布試場與颱風因應方案
針對「大學分科測驗」恐受巴威颱風影響，大考中心強調，目前仍依既定時程，也就是7月11日至7月12日與各承辦大學進行試務準備。大考中心也預計在7月8日召開應變會議，討論對「大學分科測驗」是否需要考量颱風路徑而延期。
此外，大考中心明（7）日將開放應考資訊及試場分配表查詢，並同步說明颱風應變規畫；最後將依據氣象署所提供資訊，在重視考生和試務人員等生命安全等前提下，實施應變措施，並及早對外發布訊息。
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賈新興也提到，今（6）日預報顯示，巴威颱風影響台灣的時段稍微延後，風雨最強的時間落在「周五晚上至周六一整天」，不僅是全台有雨，北部、中部山區、東北部都要注意大雨、豪雨，尤其北部山區可能有豪雨等級以上降雨。
大學分科測驗第二天，巴威颱風逐漸遠離，不過廣大的環流帶來「西南風環境」，水氣仍會導致全台有雨，特別是各地的「午後雷陣雨」會放大。總結來說，大學分科測驗兩天都是多雨環境，北台灣周六出現停班課機率不低，即將上考場的考生要持續關注本周颱風動態。
針對「大學分科測驗」恐受巴威颱風影響，大考中心強調，目前仍依既定時程，也就是7月11日至7月12日與各承辦大學進行試務準備。大考中心也預計在7月8日召開應變會議，討論對「大學分科測驗」是否需要考量颱風路徑而延期。
此外，大考中心明（7）日將開放應考資訊及試場分配表查詢，並同步說明颱風應變規畫；最後將依據氣象署所提供資訊，在重視考生和試務人員等生命安全等前提下，實施應變措施，並及早對外發布訊息。