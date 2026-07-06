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強風一吹就會破！內政部證實「颱風天玻璃貼膠帶」做錯了

此舉無法增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果。

▲根據建築研究所實驗，以風雨測試艙進行玻璃窗貼滿膠帶，並加壓破壞測試，證實無法增加窗戶的抗風強度，更可能造成反效果。（圖／內政部提供moi.gov.tw）

膠帶貼「X字型」反而最糟！內政部實測：沒貼效果更好

結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗在16級風時開始紛紛爆裂，且最常見的X字型貼法，抗風能力反而最弱。

沒有貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，等同於超過17級強風，耐風壓能力反而更好。

▲沒有貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，等同於超過17級強風，耐風壓能力反而更好。（圖／內政部提供moi.gov.tw）

窗戶貼膠帶為什麼容易破？實測原因曝光：正確做法一次看

應選擇「符合CNS國家標準的門窗框架和玻璃」，並正確安裝；也可考慮加裝「防爆膜」或「更堅固的窗戶」，以防異物撞擊