巴威颱風持續增強並朝台灣接近，每逢颱風來襲前，不少家庭或餐廳都會在窗戶玻璃上使用膠帶，貼一個大大的「X字型」或井字型，但內政部過去表示，根據建築研究所實測，此舉不只沒辦法增加抗風強度，亦無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果。同時，也提供正確防颱技巧，建議民眾選擇「符合CNS國家標準的門窗框架和玻璃」，並加裝「防爆膜」或「更堅固窗戶」，才能讓居家更安全。
強風一吹就會破！內政部證實「颱風天玻璃貼膠帶」做錯了
內政部過去曾說明，颱風來臨前，很多人會在玻璃門窗上貼滿膠帶，但根據建築研究所實驗，此舉無法增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果。
膠帶貼「X字型」反而最糟！內政部實測：沒貼效果更好
內政部進一步說明，建築研究所曾為了確認玻璃窗貼膠帶效果進行實驗，設置寬2.8米、高2米的鋁窗，使用5毫米厚的普通玻璃，並實測四種常見的膠帶貼法，包含「X字型」、「井字型」、「口字型」及「全貼滿」。結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗在16級風時開始紛紛爆裂，且最常見的X字型貼法，抗風能力反而最弱。
根據實測，不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序為：X字型3482Pa、井字型4206Pa、口字型4887Pa、全貼滿4189Pa。值得一提的是，沒有貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，等同於超過17級強風，耐風壓能力反而更好。
窗戶貼膠帶為什麼容易破？實測原因曝光：正確做法一次看
至於為何貼了膠帶的窗戶反而更容易破裂？內政部認為，可能是因貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂。為了確認結果，實驗進行了兩次，均顯示貼膠帶反而減弱了玻璃的抗風能力，證實貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能。
不過民眾好奇，強風暴雨來臨之際，究竟要怎麼保護窗戶不破裂？對此，內政部提供正確做法，表示想要有效防破裂，應選擇「符合CNS國家標準的門窗框架和玻璃」，並正確安裝；也可考慮加裝「防爆膜」或「更堅固的窗戶」，以防異物撞擊，讓家居在颱風來臨時更安全。
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內政部過去曾說明，颱風來臨前，很多人會在玻璃門窗上貼滿膠帶，但根據建築研究所實驗，此舉無法增加窗戶的抗風強度，也無法防止玻璃破裂，甚至可能產生反效果。
內政部進一步說明，建築研究所曾為了確認玻璃窗貼膠帶效果進行實驗，設置寬2.8米、高2米的鋁窗，使用5毫米厚的普通玻璃，並實測四種常見的膠帶貼法，包含「X字型」、「井字型」、「口字型」及「全貼滿」。結果顯示，貼有膠帶的玻璃窗在16級風時開始紛紛爆裂，且最常見的X字型貼法，抗風能力反而最弱。
根據實測，不同貼法的玻璃窗爆裂壓力依序為：X字型3482Pa、井字型4206Pa、口字型4887Pa、全貼滿4189Pa。值得一提的是，沒有貼膠帶的玻璃窗支撐到了5878Pa，等同於超過17級強風，耐風壓能力反而更好。
至於為何貼了膠帶的窗戶反而更容易破裂？內政部認為，可能是因貼膠帶會造成玻璃局部應力集中，導致其更容易破裂。為了確認結果，實驗進行了兩次，均顯示貼膠帶反而減弱了玻璃的抗風能力，證實貼膠帶並不能增加玻璃窗的抗風防爆能力，甚至會降低其耐風壓性能。
不過民眾好奇，強風暴雨來臨之際，究竟要怎麼保護窗戶不破裂？對此，內政部提供正確做法，表示想要有效防破裂，應選擇「符合CNS國家標準的門窗框架和玻璃」，並正確安裝；也可考慮加裝「防爆膜」或「更堅固的窗戶」，以防異物撞擊，讓家居在颱風來臨時更安全。
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