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高雄市三民區忠孝一路某大樓，4日凌晨3時40分發生傅男（60歲）在住家遭人持利器刺傷背部送醫不治命案，涉嫌的5男1女除了當日2男落網外，今（6）日警方表示，昨晚在屏東東港查獲主嫌張男（41歲）及其女友柯女（28歲）到案，張男已坦承持彈簧刀刺殺對方。7月4日3時40分左右在三民區忠孝一路發生之傷害致死案件，初步調查係傅男(60歲)遭人持利器刺傷背部後送醫急救不治身亡，三民一分局掌握嫌疑人身份，經與刑事局南部打擊中心、刑警大隊共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，先於鳳山區查獲涉案人孫男、薛男，經聲押獲准；昨晚又在屏東縣東港鎮查獲嫌疑人張男（主嫌）、柯女到案。經警方調查發現死者傅男與張男等人因債務糾紛，前往傅男家中商討債務，雙方一言不合而引發衝突，張男遂持刀刺傷傅男背部致傅男送醫急救後仍宣告不治身亡。三民一分局經以車追人，先於案發後五小時內在鳳山區查獲孫、薛二名嫌疑人，復又於(5)日20時47分在屏東縣東港鎮查獲主嫌張男及其女友柯女到案，訊後全案依傷害致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦，該分局併予建請羈押。