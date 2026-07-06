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百萬YouTuber HOOK經常拍攝搭飛機相關的影片，她曾在2年前拍片分享過英國航空（British Airways）的商務艙服務差勁，在當時引起很大討論，沒想到事隔2年後，她拍片表示這次又被英國航空的地勤延誤手續，為了趕上飛機還付錢插隊，不僅被地勤質問，最終仍晚了1分鐘關櫃，還得補繳300英鎊（約新台幣1.2萬元）改搭隔天班機。HOOK在最新影片中表示，她原本預計搭乘英國航空商務艙飛往日本東京，在抵達倫敦機場後才發現英國航空已全面採用自助報到，她卻怎麼操作都無法成功，就連熱心前來協助的地勤也多次嘗試失敗，只好先請她到一旁等候。眼看關櫃時間倒數，她甚至沿著排隊人龍發20英鎊（約新台幣856元）拜託旅客讓位，沒想到卻遭地勤質問：「妳在幹嘛？如果很急，為什麼不早講？」隨著時間一分一秒流逝，距離關櫃不到15分鐘時，地勤查看她的訂位資料後突然驚呼：「天哪！而且妳還是商務艙。」這才緊急帶她前往商務艙專屬櫃檯，但抵達時已只剩約10分鐘，即使HOOK不斷提醒自己已經快要來不及，櫃檯仍請她繼續排隊。雖然之後地勤改將她帶往另一個櫃檯辦理，但輪到她時已是上午8時26分，因關櫃時間已過1分鐘，確定無法搭上原班機，只能補繳300英鎊改搭隔日航班，讓她白白多花一筆費用。事件曝光後，不少網友替HOOK抱不平，質疑她搭乘商務艙卻仍遭如此對待，甚至有人懷疑是否涉及種族歧視。不過HOOK事後也在留言區補充，澄清自己並非一直站在旁邊乾等，而是持續向不同地勤求助；面對「為何不早講」的質疑，她當下也立刻用英文回應自己早就反映過，甚至拿出影片證明已等待許久。HOOK也補充，自己遇到的員工其實都很專業，也反省或許是因為自己「看起來太不急了」，才讓對方誤判情況。她坦言，不希望在眾人面前大吵大鬧施壓，只能提醒自己：「表達情緒是我一生的課題。」至於為何選擇搭乘自己的地雷英國航空，她也笑說只是因為當時西班牙、法國、德國及義大利等航空公司的機票早已售完，才會做出這項選擇。