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2026世界盃7/8哥倫比亞VS瑞士

項目 內容 對戰組合 🇨🇴 哥倫比亞 vs 瑞士 🇨🇭 開踢時間 台灣時間2026年7月8日（週三）凌晨4:00（即美東時間7月7日下午4:00；溫哥華當地時間下午1:00） 比賽場地 加拿大英屬哥倫比亞省溫哥華 BC廣場體育場（BC Place，FIFA官方名稱「Vancouver Stadium」），容量54,500人，為本屆賽事唯一設有可收縮屋頂的場館，本場是該場地本屆最後一場賽事 主裁判 賽前公告為準 所屬賽段 16強淘汰賽（Round of 16，Match 96，本屆最後一場16強賽） 晉級路線 本場勝方將在8強對戰阿根廷 vs 埃及的贏家（場地：亞特蘭大賓士體育場） 哥倫比亞晉級路線 K組冠軍（7分：3:1勝烏茲別克、1:0勝剛果民主共和國、0:0平葡萄牙）→ 32強1:0勝迦納（阿里亞斯第14分鐘進球） 瑞士晉級路線 B組冠軍（7分：1:1平卡達、4:1勝波士尼亞與赫塞哥維納、2:1勝地主加拿大）→ 32強2:0勝阿爾及利亞（恩博洛、恩多耶各一球，BC廣場同場地） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

哥倫比亞VS瑞士焦點戰力分析

▲哥倫比亞在主帥洛倫佐帶領下展現穩健防守，4場比賽僅失1球，34歲隊長J羅迎來最後一屆世界盃，能否重現2014年金靴傳奇成為最大看點。（圖／美聯社／達志影像）

▲瑞士本屆同樣4場不敗，32強在溫哥華BC廣場以2：0擊敗阿爾及利亞，如今重返同一場地出戰16強，場地熟悉度與精密防守體系將是關鍵優勢。（圖／美聯社／達志影像）

哥倫比亞VS瑞士傷兵情報與預計先發名單

▲哥倫比亞鋒線傷兵成為賽前最大變數，主力中鋒喬恩・科爾多巴出戰成疑，若無法先發，庫丘・埃爾南德斯或路易斯・蘇亞雷斯將肩負牽制瑞士防線重任。（圖／路透／達志影像）

哥倫比亞vs瑞士之戰焦點與結果預測

📌 預測比分：哥倫比亞 1：0 瑞士

▲本場被視為16強最難預測的一戰，哥倫比亞仰賴路易斯・迪亞斯的邊路突破與穆尼奧斯的右路衝擊，瑞士則由夏卡（Granit Xhaka）掌控中場節奏，雙方可能上演低比分防守大戰。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃哥倫比亞國家隊球員名單（總教練：洛倫佐 Néstor Lorenzo）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 大衛·奧斯皮納 David Ospina 阿特萊蒂科納西翁納爾 37 門將 卡米洛·巴爾加斯 Camilo Vargas 阿特拉斯 37 門將 阿爾瓦羅·蒙特羅 Álvaro Montero 貝雷斯薩斯菲爾德 30 後衛 丹尼爾·穆尼奧斯 Daniel Muñoz 水晶宮 30 後衛 達文森·桑切斯 Davinson Sánchez 加拉塔薩雷 29 後衛 喬恩·盧庫米 Jhon Lucumí 波隆那 27 後衛 約翰·莫希卡 Johan Mojica 馬略卡 33 後衛 威勒·迪塔 Willer Ditta 克魯斯阿蘇爾 28 後衛 聖地牙哥·阿里亞斯 Santiago Arias 獨立隊 34 後衛 德維爾·馬查多 Déiver Machado 南特 32 後衛 葉利·米納 Yerry Mina 卡利亞里 31 中場 哈梅斯·羅德里格斯（隊長） James Rodríguez (C) 明尼蘇達聯 34 中場 傑佛遜·萊爾馬 Jefferson Lerma 水晶宮 31 中場 理查德·里奧斯 Richard Ríos 本菲卡 25 中場 喬恩·阿里亞斯 Jhon Arias 帕爾梅拉斯 28 中場 豪爾赫·卡拉斯卡爾 Jorge Carrascal 弗拉門戈 28 中場 璜·費爾南多·金特羅 Juan Fernando Quintero 河床 33 中場 古斯塔沃·普埃爾塔 Gustavo Puerta 桑坦德競速 22 中場 凱文·卡斯塔尼奧 Kevin Castaño 河床 25 中場 賈明頓·坎帕斯 Jaminton Campaz 羅薩里奧中央 26 中場 璜·卡米洛·波爾蒂利亞 Juan Camilo Portilla 帕拉納競技 27 前鋒 路易斯·迪亞斯 Luis Díaz 拜仁慕尼黑 29 前鋒 路易斯·蘇亞雷斯 Luis Suárez 蘭斯 28 前鋒 喬恩·科爾多巴（傷勢存疑） Jhon Córdoba 克拉斯諾達爾 33 前鋒 庫丘·埃爾南德斯 Cucho Hernández 皇家貝蒂斯 27 前鋒 卡洛斯·安德烈斯·戈麥斯 Carlos Andrés Gómez 巴斯科達伽馬 23

2026世界盃瑞士國家隊球員名單（總教練：亞金 Murat Yakin）

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 格雷戈爾·科貝爾 Gregor Kobel 多特蒙德 27 門將 菲利普·科恩 Philipp Köhn 摩納哥 25 門將 伊馮·姆沃戈 Yvon Mvogo 洛里昂 32 後衛 曼努埃爾·阿坎吉 Manuel Akanji 曼城 30 後衛 尼可·埃爾維迪 Nico Elvedi 門興格拉德巴赫 29 後衛 法比安·沙爾 Fabian Schär 紐卡索聯 34 後衛 丹尼斯·扎卡里亞 Denis Zakaria 摩納哥 29 後衛 里卡多·羅德里格斯 Ricardo Rodriguez 貝西克塔斯 33 後衛 萊奧尼達斯·斯特吉烏 Leonidas Stergiou 斯圖加特 24 後衛 西爾萬·赫夫蒂 Silvan Hefti 法蘭克福 28 後衛 米羅·穆海姆 Miro Muheim 漢堡 27 中場 格拉尼特·夏卡（隊長） Granit Xhaka (C) 兵工廠 33 中場 雷莫·弗羅伊勒 Remo Freuler 波隆那 34 中場 米歇爾·埃比歇爾 Michel Aebischer 波隆那 29 中場 吉布里爾·索 Djibril Sow 法蘭克福 29 中場 丹·恩多耶 Dan Ndoye 波隆那 26 中場 魯本·巴爾加斯 Ruben Vargas 奧格斯堡 27 中場 法比安·里德爾 Fabian Rieder 諾丁漢森林 24 中場 阿爾東·賈夏里 Ardon Jashari 布魯日 23 中場 謝爾丹·沙齊里 Xherdan Shaqiri 芝加哥火焰 34 中場 約翰·曼扎姆比 Johan Manzambi 標準列日 22 前鋒 布雷爾·恩博洛 Breel Embolo 摩納哥 29 前鋒 澤基·阿姆杜尼 Zeki Amdouni 伯恩利 25 前鋒 諾亞·奧卡福 Noah Okafor AC米蘭 25 前鋒 宽德沃·杜阿 Kwadwo Duah 盧多戈雷茨 30 前鋒 安迪·澤基里 Andi Zeqiri 赫根海姆 25

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2026年FIFA世界盃16強淘汰賽最後一場對決即將登場，由南美洲黑馬「咖啡軍團」哥倫比亞迎戰瑞士。這是本屆16強最後確定的一組對戰，也被公認為本輪賽事中最難以預測的一場：哥倫比亞4場全勝、僅失1球，是本屆最穩健的南美球隊之一；瑞士同樣4場不敗、以2比0乾淨利落擊敗阿爾及利亞晉級，且本場在熟悉的溫哥華BC廣場再戰。本場贏家將在8強迎戰阿根廷或埃及的勝方。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場16強最後一張8強入場券的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。哥倫比亞在主帥洛倫佐（Néstor Lorenzo）帶領下，以4場不敗、僅失1球的強悍戰績殺入16強，正站在隊史最佳世界盃成績的邊緣——2014年巴西世界盃曾殺入8強（最終負於地主巴西），如今只差一場勝利即可追平。32強面對迦納，由喬恩·阿里亞斯（Jhon Arias）在第14分鐘攻入制勝球，哥倫比亞以1比0高效守住勝利，過程中展現出比以往更務實的防守思路。全隊攻擊核心是路易斯·迪亞斯（Luis Díaz，拜仁慕尼黑），Opta資料顯示他是本屆哥倫比亞預期進球值（xG）最高的球員，也是最危險的突破型邊鋒；34歲老隊長「J羅」哈梅斯·羅德里格斯（James Rodríguez，明尼蘇達聯）是本屆的最大故事人物之一——他在2014年以6球奪得金靴獎，如今在職業生涯最後一屆世界盃舞台上，以腳踝傷勢爭取出場機會。由後衛位置接連打進3球的穆尼奧斯（Daniel Muñoz）是本屆最意外的英雄人物之一，他的右路突擊能力為瑞士帶來戰術上的難題。瑞士在主帥穆拉特·亞金（Murat Yakin）帶領下，同樣以4場不敗晉級，整體打法被外界稱為「鐘錶機器」——不華麗、不刺激，但精準可靠。在剛剛於同一場地擊敗阿爾及利亞的32強賽事中，瑞士以2比0完整展現防守組織力：恩博洛（Breel Embolo）早早破門奠定基調，恩多耶（Dan Ndoye）加保險，全場零失球。老隊長夏卡（Granit Xhaka，33歲，兵工廠）是球隊的大腦，他在中場的覆蓋攔截能力堪稱本屆最完整的防守型中場之一；恩博洛（29歲，摩納哥）則是瑞士進攻端最大的威脅，本屆xG值2.81是全隊最高，兩球進帳也印證了他的殺傷力。瑞士在同一個溫哥華場地打出過本屆最好的比賽，場地熟悉度與氣候適應是他們在這場16強賽事中一項不可忽視的隱形優勢。主力中鋒；若確定缺陣，**庫丘·埃爾南德斯（Cucho Hernández）**或路易斯·蘇亞雷斯（Luis Suárez）將頂替先發，對迦納一役正是替補上場的蘇亞雷斯助攻協助製造阿里亞斯的制勝球。老隊長哈梅斯一度在對迦納比賽的中場（45分鐘）被換下，但教練組表示那是戰術調整而非傷勢，預計本場仍可先發。目前無傷兵或停賽問題，亞金預計可派出與32強擊敗阿爾及利亞完全相同的先發陣容。巴爾加斯（Vargas）；穆尼奧斯（Muñoz）、達文森·桑切斯（Sánchez）、盧庫米（Lucumí）、莫希卡（Mojica）；萊爾馬（Lerma）、普埃爾塔（Puerta）；阿里亞斯（J. Arias）、哈梅斯（Rodríguez，隊長）、路易斯·迪亞斯（Díaz）；庫丘·埃爾南德斯（Hernández）或蘇亞雷斯（Suárez）科貝爾（Kobel）；扎卡里亞（Zakaria）、阿坎吉（Akanji）、埃爾維迪（Elvedi）、羅德里格斯（Rodriguez）；夏卡（Xhaka，隊長）、弗羅伊勒（Freuler）；恩多耶（Ndoye）、曼扎姆比（Manzambi）、巴爾加斯（R. Vargas）；恩博洛（Embolo）2014年哈梅斯·羅德里格斯在巴西世界盃以6球奪金靴、率哥倫比亞打進4強，是近代世界盃最精彩的個人表演之一。12年後的今天，他在美國職業足球聯盟（MLS）效力明尼蘇達聯，以34歲之齡最後一次踏上世界盃舞台。對迦納一役被中場換下、部分媒體批評他狀態下滑，但哈梅斯回應道：「我仍然能創造奇蹟。」本場若他能找到2014年那種節奏、為哥倫比亞製造進球或機會，將是整屆賽事最感人的一幕之一。瑞士在32強就是在BC廣場2比0擊敗阿爾及利亞——同一個場地、同一塊草皮、同樣的可收縮屋頂與涼爽的溫哥華氣候。這讓他們成為本輪16強中唯一在「同一場地連打兩場淘汰賽」的球隊，場地熟悉程度對防守組織嚴謹、依賴節奏感的瑞士格外重要。路易斯·迪亞斯能否在這個防守嚴密的瑞士鋼鐵防線中找到突破口，是全場最關鍵的個人對位戰。哥倫比亞本屆最大傷兵懸念是中鋒科爾多巴——第8分鐘即因傷退場，若他缺席本場，哥倫比亞將面臨鋒線人選的重大抉擇：庫丘·埃爾南德斯（Real Betis）擁有更靈活的移動性，路易斯·蘇亞雷斯（Reims）則更適合身體對抗。無論誰先發，路易斯·迪亞斯的邊路突破加上哈梅斯的創造力，都是哥倫比亞攻破瑞士鐘錶防線的最大希望。專家分析：運彩市場列哥倫比亞為些微熱門，Squawka預測模型給予哥倫比亞52%的勝率。這是16強中公認最難以預測的一場，兩隊都以防守為本、進攻效率高但不濫射，場均進球數偏低。Kalshi交易市場甚至把平局（31%）的機率排在哥倫比亞（43%）之後、瑞士（26%）之前，顯示市場高度看好比賽進入延長賽的可能性。路易斯·迪亞斯的個人能力是哥倫比亞打破僵局的最大希望，搭配穆尼奧斯的右路衝擊，預計哥倫比亞最終能在後半段某個精準的攻守轉換瞬間製造一顆決定性進球，以1：0擠入8強。