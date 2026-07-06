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歌手林宥嘉曾經透露父親林振雄確診罹患胰臟癌第三期，且被評估若不治療恐僅剩2個月壽命，沒想到，今（6）日傳出林爸爸已經於3日晚間辭世，享壽68歲，而林振雄生前長期投入公益，經常以兒子林宥嘉的名義行善，備受鄉里敬重。據了解，林宥嘉的父親林振雄在屏東縣潮州鎮經營在地建材行，從年輕時就非常熱愛公益，平時經常以兒子林宥嘉的名義支持各項慈善活動，更多次捐助林宥嘉的母校潮州光華國小合唱團，提供經費培育在地學子。此外，林振雄還長期固定捐助潮州鎮內的弱勢團體，2022年他得知公所的寒流關懷計畫經費短缺時，立刻豪氣捐助10萬元至社會救助金專戶，幫助弱勢家庭度過寒冬，善行不勝枚舉，在地方上備受敬重。遺憾的是林振雄3日晚間7點在屏東基督教醫院離世，家屬將採用基督教儀式於8日舉辦告別式，送林爸爸最後一程。林振雄在2018年被確診罹患胰臟癌第三期，當時林宥嘉剛好結婚生子、面臨人生多重角色的轉變，在扛起家庭責任的同時陪伴父親抗癌，林宥嘉近期在音樂節目及訪談中也曾經分享，這段與父親一同走過生病低潮的經歷，讓他體會到感恩是生命中非常重要的力量。