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▲迪麗熱巴穿深V禮服出席活動，看起來很不自在狂遮胸防走光。（圖／翻攝自微博@見到貓的島）

中國女星迪麗熱巴近日到商場出席活動，只見她穿著一襲冰藍色薄紗禮服，用同色系絲帶綁著公主頭，宛如仙女下凡。但這件禮服設計竟然深V開到肚臍，讓女神似乎擔心走光，手不斷放在胸前遮擋，看起來非常不自在，粉絲也忍不住怒轟公司沒考慮場合搭配衣服。迪麗熱巴近日穿著一襲冰藍色薄紗禮服出席商場活動，雖然禮服將女神襯托得非常美，但超深V的設計讓她看起來非常不自在。由於現場擠進大批粉絲從各個角度狂拍，就連高樓層都有人從下往下拍，導致迪麗熱巴似乎是擔心走光，被捕捉全程狂用手、頭髮、麥克風等物品擋著胸前，還多次拉禮服怕滑落，動作明顯比之前拘謹很多。許多粉絲看到後都忍不住怒批這個造型：「衣服很不適合這樣的線下活動，美是美的，你們完全沒有考慮走光的問題」、「下次線下別穿這麼容易走光、舒適感不好的衣服了吧」、「商場樓這麼高，這衣服領口有點太低了，能不能在選衣服的時候考慮好現場環境啊」、「公開活動能不能考慮一下安全問題，走光了誰負責？幹那麼久了你們不考慮藝人的安全問題嗎？」不過也有粉絲指出，迪麗熱巴雖然因擔心走光，而動作較為拘謹、不自在，但還是全程微笑，積極跟粉絲互動、打招呼，認為她配合度高又親切，並大讚她超敬業，意外再圈粉無數。