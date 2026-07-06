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張家翎首先呼喚恆春半島的「大學長」潘孟安，在台灣，衝浪是一項極其孤獨且缺乏資源的運動，沒有國訓中心的長期庇護，也沒有企業聯賽的支持。這些年來，尤佳琦和他的教練、家人，完全是靠著自費、自籌經費，在沒有資源的環境下孤軍奮戰，他們忍受著身體的傷痛與經濟的重擔，一次次遠赴國外移地訓練，只為了證明一件事：「恆春的孩子，可以站在世界的浪尖上！」當尤佳琦終於幫台灣搶下這張歷史性的首屆亞運門票時，卻怎麼也沒想到，迎來的卻是那道冷冰冰的體育達標公文。
張家翎直言，潘孟安身為看著恆春半島一路發展、最懂基層心聲的長官，他一定明白，傳統的「奪牌至上論」會扼殺掉多少新興運動的幼苗。她提到，看著這個在恆春海邊曬得黝黑、眼神裡全是對海洋渴望的孩子，真的不忍心看到他的夢想，在起跑點前被一盆冷水澆熄，把好不容易拚來的門票雙手奉還給國際組織，這讓從小想代表台灣站在世界舞台上的孩子，如何甘心？常說「在地人疼惜在地人」，潘孟安一直以來都是屏東、是恆春最大的驕傲；現在，這裡有一個同樣流著恆春海洋血液的少年，正站在夢想的十字路口，渴望著他的溫暖與力量。
「新興運動需要的是國家的點火與鼓勵。」張家翎與鄉親們懇求潘孟安能協助協調運動部，放手讓孩子去衝吧！哪怕最後沒有帶回獎牌，尤佳琦帶回來的國際大賽經驗，都將成為台灣海洋運動最珍貴的養分。請不要沒收台灣少年的夢想，請讓這個恆春長大的海洋之子，帶著家鄉的落山風與海浪聲，代表海島台灣，勇敢地踏上亞運的浪頭！
3點懇求總統賴清德：請聽聽國境之南的聲音
不僅如此，張家翎也發文喊話賴清德，並提出3點懇求，希望總統能看見基層的困境。第一、新興運動需要的是起步，而非「奪牌至上論」： 衝浪在台灣缺乏體育大項的資源，選手全是自費、自籌經費孤軍奮戰。國際組織肯定台灣潛力給予滿額席次，若因「沒把握拿牌」就自我沒收參賽權，台灣的海洋運動將永遠失去扎根與開疆闢土的機會。
張家翎續指，第二、不認輸的台灣精神，不該被體制澆熄： 打敗這個恆春孩子的，不是更強的對手，也不是變幻莫測的海洋，而是官方僵化的名次鎖定。這讓用生命幫台灣搶下門票的孩子，如何甘心？第三、總統也是基層出身、一路苦過來的： 知道總統最心疼肯拚、肯吃苦的台灣年輕人。這個恆春孩子在烈日下曬得黝黑，眼神裡只有對衝浪的渴望，他不需要體力之外的政治算計，他需要的是國家願意做他的後盾。
「國家培育了孩子，現在孩子幫國家搶到了世界入場券。」張家翎懇求總統，請聽聽國境之南的聲音，協調運動部放手讓孩子去衝！哪怕最後沒有帶回獎牌，尤佳琦帶回來的國際大賽經驗，都將成為海島台灣最珍貴的養分。最後，她更再次重申，請不要沒收台灣少年的夢想，請讓這個恆春長大的海洋之子，代表海洋台灣，踏上亞運的浪頭！