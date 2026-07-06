我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國隊在2026年世界盃小組賽就慘遭淘汰，引發國內球迷集體暴怒。繼總教練洪明甫日前引咎下台後，韓國足球協會今（6）日投下震撼彈，宣布掌控韓國足壇長達13年、歷經4屆連任的足協會長鄭夢奎已正式遞交辭呈、宣布下台。這也宣告了韓國足協長達13年的「鄭夢奎時代」在無盡的謾罵與世界盃慘敗聲中，狼狽地畫下句點。韓國隊在本屆世界盃的低迷表現，在國內引發了前所未有的輿論。上月30日韓國代表隊搭機返抵仁川機場時，現場聚集了大量憤怒的球迷，不僅瘋狂扔擲物品，更對著總教練洪明甫破口大罵「滾出去」等負面言辭其中，總教練洪明甫的慘烈執教與調度更成為眾矢之的，網路上甚至一度出現對他的死亡威脅。在洪明甫宣布請辭負責後，國內輿論並未消氣，反而一致將矛頭對準自2013年起就掌管大權的足協會長鄭夢奎。原本外界預期鄭夢奎會在世界盃完全結束後才退位，但為了平息社會大眾排山倒海的怒火、並及早收拾足協的混亂殘局，鄭夢奎在今日上午主持完天安「韓國足球中心」的最後一次主要幹部會議後，便正式遞交了辭職信。鄭夢奎今日也透過聲明向韓國球迷道別。他表示：「在卸下會長職務之際，我要向所有國民以及足球界人士致上最後的問候。感謝大家多年來對韓國足球的支持，也感謝所有嚴厲的批評與鞭策。」鄭夢奎坦言，在擔任會長期間，始終希望帶領韓國足球持續進步與創造榮耀，「有時候達成了大家的期待，有時候卻讓大家失望。所有榮耀都屬於球員與球迷，而所有不足與錯誤，都由我一人承擔。」談到世界盃失利，他也再次向球迷致歉，並表示未來將回歸單純球迷身分，繼續支持韓國足球，「我相信韓國足球一定能像過去一樣，克服所有困難，再次展翅高飛。」依照韓國足球協會章程，鄭夢奎辭職後，將由副會長之一經韓國體育會核准後擔任代理會長，協助處理會務，並啟動新任會長改選程序。根據規定，新任會長選舉須於會長辭職後60天內完成。新任領導團隊上任後，除了必須重新建立球迷信任，也將面臨多項重大課題，包括國家隊未來規劃、足協組織改革，以及持續推動韓國足球改革委員會等工作。