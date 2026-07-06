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為什麼胰臟癌被稱為「癌王」？數據揭露驚人死亡率

▲2025年台灣十大癌症死因中，胰臟癌位居第7，年增率高達7.9%。（圖／衛福部）

「癌王」胰臟癌可怕3主因：

胰臟癌的5大求救訊號：出現「黃疸」已是晚期？

▲坣娜也因胰臟癌病逝，享年59歲。（圖／Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 臉書）

誰是高危險群？3種壞習慣離「癌王」更近

胰臟癌早期發現是關鍵！如何檢查與治療？

歌手林宥嘉父親3年前即罹患胰臟癌第3期，當時醫師曾斷言，若不接受治療，壽命僅剩2個月。不過林宥嘉父親堅強抗癌多年，最終仍不敵病魔，於7月3日下午離世、享壽68歲。究竟為什麼胰臟癌會被稱為「癌王」、哪些是早期求救訊號？胰臟癌衛教重點一文看懂。胰臟癌在台灣2025年十大癌症死因中排名第7，死亡率極高，每年造成的死亡人數高達2,500人以上，除了林宥嘉的父親，包括知名主播傅達仁、藝人巴戈、坣娜等名人也都曾受此病所苦，甚至最後因胰臟癌過世。癌細胞增長與轉移迅速。初期幾乎沒有明顯症狀。整體5年存活率不到10%，晚期患者更有9成活不到5年。國泰醫院一般外科醫師戴鋒泉指出，早期的胰臟癌多半「無感」，但隨著腫瘤擴大，可能會出現以下症狀：持續性的悶痛感。這是最明顯的徵兆，包括皮膚發黃、眼角膜泛黃、尿液呈深茶色，甚至皮膚發癢。不明原因的消瘦。食慾不振或胃部不適。嚴重者可能伴隨全身性不適。醫師特別提醒，一旦出現黃疸，平均存活時間往往不到半年；即便能接受手術，平均存活時間也僅約1年左右。胰臟癌好發於60歲以上的族群，且男性比例較高，以下是增加罹癌風險的關鍵因素：抽菸者罹癌風險是不抽菸者的2至3倍。長期攝取高脂肪飲食、過量飲酒皆會增加風險。患有糖尿病或慢性胰臟炎的人，屬於極高危險群。目前針對胰臟癌的診斷，除了參考CA-199、CEA等血液腫瘤指數外，若有長期上腹痛且排除腸胃問題，醫師建議進行以下檢查：◾腹部超音波、電腦斷層（CT）：非侵襲性診斷的首選。◾內視鏡逆行性膽管胰管攝影（ERCP）：進一步精確檢查。在治療方面，主要依據分期選擇手術切除（如胰頭十二指腸切除術）、化療、放療或標靶治療。然而，手術的5年存活率僅約5%至7%，化療的初步反應率也僅20%至30%。早期預防勝於治療，面對沉默的殺手「胰臟癌」，最好的對策就是早期預防與定期篩檢。