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北榮營養部清查 未使用問題油品

長庚醫院盤點病人餐、地下街 滾動式掌握

輔大醫院盤點油品檢驗文件 全面合格

油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」經檢驗發現一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，波及下游多家廠商跟餐飲品牌、受影響品牌總計257家。而醫院的食安狀況，台大醫院表示，第一時間全面盤查，目前並未有問題油品，也會持續掌握。台大醫院院長余忠仁今（6）日接受媒體聯訪時提到，台大醫院聽聞相關資訊已全面盤查，包括台大國際會議中心、員工餐廳、美食街，及兒童醫院等供餐，皆比對相關品牌、批號，目前都沒有使用到問題油品。余忠仁表示，油品原料的來源和製造過程，仍須仰賴中央主管機關的食品安全監測制度進行把關，醫院端視透過合作廠商提供資料、抽查等方式強化管理。台大醫院今日正式發布公告，「本商場食品安全聲明，本商場清查櫃位使用品，均未使用食藥署公布之問題油品。敬請安心消費。」台北榮總副院長李偉強指出，上週北榮營養部已針對患者廚房、員工餐廳、美食街等，均未使用此款或6大批號沙拉油。長庚醫院則聲明，食藥署於公布受影響業者與油品後，醫院即立即盤點醫院病人餐、地下街餐飲區、轉運站、幼兒園等餐飲所使用品項，並確認並未使用清單內所列油品，於7月3日公告讓民眾與患者可安心使用，另因目前食藥署與地方衛生局仍持續公布受影響品項，醫院持續滾動式掌握院內油品使用情況，確保食品安全。輔大醫院說明，為確保病人、家屬、員工及來院民眾的飲食安全，第一時間即啟動餐飲衛生安全查核機制，全面盤點院內供膳系統及美食街餐飲業者所使用的食用油品，確認來源及相關檢驗文件。輔大醫院表示，經查核結果，中央廚房供應的住院病人營養餐、員工餐食，以及院內美食街各餐飲櫃位所使用的食用油品，均採用來源明確、檢驗合格的產品。