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世界盃亞洲區資格賽（FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers）第三階段迎來焦點大戰，同為2勝3敗的中華隊、中國隊正面交鋒，中國隊面臨淘汰邊緣，自開賽就透過身高優勢積極搶攻，防守端也讓中華隊打得艱難，加上第二節外線也開炮，持續拉開領先分差，中華隊僅能靠零星攻勢取分，儘管靠林庭謙全場28分追近比分，無奈上半場就落後達26分，終場74：92輸球，晉級陷入被動局面。中國隊FIBA歷史交手中華隊，取得23勝1敗絕對優勢，但兩隊上次第二階段交手，中華隊前三節還取得領先，直到第四節才被逆轉，最終7分惜敗。由於中國隊此前面對韓國隊2連敗，本場輸球等同淘汰，反觀中華隊就算輸球，仍有機會靠晚場韓國隊輸日本隊而晉級。中國隊面臨淘汰邊緣巨大壓力，開賽就積極搶攻，王俊杰、李弘權與賀希寧先後在禁區得手，中華隊前段則靠CBA雙衛陳盈駿、林庭謙單打取分，但後段第二陣容上場，中國隊持續掌握籃板，比分逐漸被拉開，首節中國隊25：13領先。第二節開打，中國隊持續掌握節奏，外線也逐漸復甦，儘管高柏鎧接獲陳盈駿妙傳爆扣，但趙繼偉、龐崢麟先後投進遠投，後段先發中鋒胡金秋回歸，與隊友擋拆讓中華隊難以招架，比分被拉開至20分以上，上半場打完，中華隊籃板14個大幅輸給中國隊的27個，比分則大幅度落後26分。下半場開打，中華隊透過更多切入製造罰球機會，有效緊咬比分，但受制於身材劣勢，比分依舊始終在20分差以上，下半場陳盈駿、林庭謙一度連續攻下7分，率隊追近比分至最小17分差，最終則以74：92輸球，資格賽首輪確定以2勝4敗坐收。數據方面，林庭謙下半場狂攻21分、5顆外線，全場貢獻28分、5籃板，陳盈駿19分、4籃板與6助攻，高柏鎧13分、10籃板，中國隊則有5人得分上雙，趙繼偉、李弘權17分最高，NBA球員楊瀚森僅上場16分鐘，貢獻10分、5籃板。