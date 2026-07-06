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歌手林宥嘉父親今（6）日傳出因癌症病逝，享壽68歲，消息令人不捨。事實上，林宥嘉過去曾多次分享父親抗癌的歷程，透露父親約在2018年前後確診胰臟癌第三期，當時正逢兩個孩子陸續出生，他一肩扛起照顧家庭與陪伴父親抗病的責任，成為典型的「三明治族」，龐大壓力更讓身體亮起紅燈，不僅被診斷出腸躁症，其他器官也陸續出現發炎狀況。林宥嘉曾在Podcast節目《左邊風很大》，回憶2019年前後的人生低潮，坦言當時父親罹患胰臟癌第三期，家中兩個孩子也接連出生，面對家庭、工作與照顧父親等多重壓力，讓他的身心狀態跌到谷底。林宥嘉透露，自己起初被醫師診斷為腸躁症，沒想到之後其他器官也接連出現發炎情形。他深知不能再忽視健康，因此運用過去修習運動生理學的背景，開始研究營養學及科學飲食，希望從身體根本改善壓力帶來的影響。為了讓腸胃恢復正常，他一度只能吃肉類、小黃瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔及藍莓等原型食物，以避免腹瀉情況惡化。歷經長時間調整飲食、生活作息，並在醫療團隊協助下，身體狀況才逐漸恢復穩定，也讓他更加體會，唯有照顧好自己，才能繼續照顧家人與回應歌迷的期待。除了改善身體狀況，林宥嘉也分享自己走出低潮的方法。他表示，人生陷入低谷時，「感恩」是一股很重要的力量，因此會刻意去留意生活中的小確幸，例如洗了一場舒服的熱水澡，或是喝了一杯咖啡卻沒有身體不適，透過累積這些微小的幸福感，慢慢找回對生活的感受力。林宥嘉過去受訪時也曾表示：「感謝這件事情，是可以為你帶來一些奇蹟的開端。」如今父親病逝消息傳出，也讓外界再度回想起他一路陪伴父親抗癌，以及努力撐起家庭的艱辛歷程。