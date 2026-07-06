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7月7日小暑要早起！向天地借陽氣

▲風水命理專家金老師表示，7月7日小暑節氣要「天補、地補、人補」。（圖／金老師粉專）

小暑赤腳踩地！把寒氣逼出體外

▲「地補」指光腳踩在熱地上。（圖／金老師粉專）

報你知：「艾灸」是什麼、禁忌一次看

2026年7月7日上午迎來二十四節氣「小暑」，象徵正式進入一年最炎熱的「三伏天」，也是民俗認為養陽、開運的重要時機。命理專家金老師表示，小暑當天有3件事一定要做，包括「早起養陽」、「赤腳踩地」及「艾灸溫補」，尤其小暑當天最好早起，「早起就是在救命」。易慧文心創始人、風水命理專家金老師表示，今年7月7日小暑節氣，老話說「小暑大暑，上蒸下暑」，這一天要學會向天地借陽氣，也就是「天補、地補、人補」。所謂「天補」，就是早起養陽、順應天時。金老師提醒，容易影響精神與運勢。至於「地補」，金老師表示，就是光腳踩在熱地上，不用花一分錢，就能讓全身暖起來，把冬天累積的寒氣逼出體外，也把一年的燥氣踩下去。金老師指出，最重要的是「人補」。小暑一過，全年養生的「黃金窗口」正式打開，這段期間特別適合進行艾灸。他表示，艾灸有助於溫陽散寒，讓寒氣往外散、身體往內暖，冬天較不容易手腳冰冷，也有助於降低換季時咳嗽、氣喘等不適。他也認為，小暑期間若能把「早起養陽、赤腳踩地、艾灸溫補」三件事做好，即使只完成其中一項，都有助於調整體質；若三項都做到，對一整年的健康與養生都有幫助。艾灸是傳統中醫療法，利用燃燒艾草（艾絨、艾條）產生的溫熱與藥性，刺激特定穴位，達到溫經散寒、行氣活血、祛濕止痛及溫陽養生等作用，常與針灸搭配使用。由於艾灸涉及高溫及專業穴位操作，在台灣屬醫療行為，建議由中醫師或在中醫師指示下進行，以避免燙傷或其他健康風險。手腳冰冷、畏寒者陽虛、容易疲倦、體力差者容易感冒、免疫力較弱者脾胃虛弱、消化功能不佳者風濕、關節痠痛、肌肉痙攣者哮喘、咳嗽等寒性體質者（須由中醫評估）冬季養生、溫補保健需求者不宜直接施灸於臉部、皮膚敏感或薄弱部位關節、大型血管、神經密集處避免施灸女性月經期間不宜施灸過度疲勞、飢餓、剛吃飽、情緒緊張或急性疾病時不宜進行應由專業中醫師或專業人員操作，避免自行施灸造成燙傷施灸時須保持空氣流通，遠離易燃物，注意用火安全