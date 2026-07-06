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先進製程與晶圓代工漲價潮

擴大資本支出，鞏固先進封裝霸主地位

台積電股價週一早盤一度漲回2500元，最終收盤收在2460元，台積電最新目標價近期陸續出爐。花旗集團上調台積電（2330）的目標價，較原先的2875元大幅調升至3800元，同時給出上調原因。根據財經媒體Investing.com報導，花旗調升了晶圓代工龍頭台積電的目標價，並指出受到先進人工智慧（AI）晶片需求持續強勁的帶動，這家全球最大的晶圓代工廠在即將於本月稍晚公布的季度財報中，極有可能上調其 2026 年的營收成長預期以及長期成長目標。花旗將台積電的目標價從新台幣 2,875 元大幅調升至 3,800 元，並重申「買入」評等。花旗表示，在台積電 7 月 16 日召開法人說明會之前，AI 相關需求的能見度提高，支撐了更為樂觀的獲利前景。受到花旗調升看漲展望的激勵，投資人信心大振。台積電週一在台北股市早盤上漲約 2.3%，至新台幣 2,500 元，使股價距離 52 週高點僅差約 1.4%。花旗預期，市場對先進製程技術的需求將保持全面性的增長，範圍不僅限於 AI 圖形處理器（GPU），還涵蓋了客製化 AI 晶片、雲端張量處理器（TPU）、網路晶片、光學互連晶片（optical interconnects）以及中央處理器（CPU）。此外，隨著市場對台積電 N2（2奈米）和 N3（3奈米）製程技術的需求持續增強，花旗預計晶圓代工價格明年將持續上漲。花旗分析，台積電的競爭優勢源自於其製造規模以及在先進封裝領域的領導地位，而非單靠製程技術。花旗預測，到 2028 年底，台積電尖端節點的總產能可能達到每月 35 萬至 40 萬片晶圓；儘管折舊費用增加，這仍將引領更高的產能利用率、強大的定價權以及具備韌性的毛利率。同時，花旗也將台積電 2027 年和 2028 年的資本支出預估值調高至 750 億至 800 億美元，這反映出市場預期台積電將持續擴產先進製造產能與次世代封裝技術，以滿足不斷成長的 AI 需求。花旗補充指出，先進封裝的需求正從 AI GPU 擴展到客製化 AI 加速器、CPU 和網路處理器，使其成為台積電未來幾年成長最快的業務之一。隨著 AI 基礎設施支出持續加速，台積電在 CoWoS、SoIC （System on Integrated Chips）及未來封裝解決方案等技術上的持續投入，將進一步鞏固其市場領導地位。