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強烈颱風「巴威」稍早橫掃美國在太平洋北馬里亞納群島的多個軍事基地，包含關島和塞班島在內，颱風眼牆甚至直接掃過了羅塔島。當地風雨相當猛烈，狂風畫面超震撼。根據路透報導，美國國家氣象局（NWS）表示，超級颱風「巴威」於週一橫掃西太平洋馬里亞納群島，猛烈侵襲關島、天寧島及塞班島，並以毀滅性的強風重創羅塔島。巴威颱風以相當於5級颶風級別的強度穿越了群島，颱風眼牆為羅塔島帶來時速高達 180 英里（約每小時 290 公里）的「毀滅性破壞」強風，陣風高達時速 215 英里。羅塔島人口約有 2,000 人，颱風中心目前已逐漸遠離，不過，部分風雨威脅仍持續，美國國家氣象局指出，關島、天寧島和塞班島，預計在週一風勢減弱之前，仍將面臨惡劣天氣，巴威正帶來密集降雨，颱風中心附近降雨量可能達到 12 至 20 英寸（約 30 至 51 公分），這使得淹水與洪水（flash flooding）的風險將一路持續到週二晚間。在社群平台X上，羅塔島的風雨情形也引發關注，可看到巴威帶來的強風暴雨，讓整個視線呈現一片灰霧，狂風讓島上的樹搖搖欲墜。羅塔島的市長辦公室也躲不過災情，整個屋頂被掀開，呈現一片狼藉。人在塞班島的美國追風達人霍爾（Jordan Hall）也放上影片形容，巴威颱風帶來的狂風，在室內聽起來就如同飛機噴射引擎的尖銳聲響，在颱風稍稍遠離後可看到，許多塞班島室外的車輛受損嚴重，車輛的引擎蓋甚至直接被吹掀。