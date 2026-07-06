巴威颱風（國際命名：Bavi）路徑對台將造成威脅，周二、周三（7月7日至7月8日）強度持續提升，周四（7月9日）路徑開始出現北上，中央氣象署有機會發布「海陸警」，周五、周六（7月10日至7月11日）對台灣帶來劇烈風雨，《NOWNEWS》透過本文，整理巴威颱風最新動態、路徑預估、是否登陸等資訊一次看。
強烈颱風巴威，今（6）日下午2時，鵝鑾鼻東南東方2680公里的海面上，以每小時27公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺（每小時216公里)，相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75公尺（每小時270公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑350公里，10級風暴風半徑150公里。
路徑、警報發布時間仍有變數 登陸機率約1至2成
氣象專家賈新興指出，巴威颱風周三前（7月8日）路徑持續往西，周四（7月9日）會出現北轉並靠近台灣，目前預估颱風中心從台灣北邊的石垣島附近通過機率高，大約10%至20％的機率會登陸台灣本島，若是登陸，地點可能位於「宜蘭」或「宜蘭花蓮交界」。
氣象署預報員趙紘則提及，巴威颱風的暴風範圍廣大，周五、周六靠近時，將與台灣陸地接觸，現階段預估，最快周四白天有機會發布「海上颱風警報」，周四深夜至周五上午發布「陸上颱風警報」。
周三衝上強度巔峰 靠近台灣又大又強
中央氣象署預報中心主任黃椿喜說明，巴威颱風今天至明天，會持續進行「眼牆置換」的動作，完成後就會進行二次強度爆發，並在周三達到新的強度巔峰，預估近中心風速最高可達每秒60公尺，7級暴風半徑來到350公里，作為對比，台灣本島南北端直線距離大約是394公里。
黃椿喜提醒，周四巴威颱風在台灣東南方逐漸北轉，北上過程會進入「海溫較低」的區域，因此強度會出現減弱，不過周五、周六最靠近台灣時，強度預計落在「中颱上限至強颱下限」，無論如何，巴威颱風環流非常大，都會替台灣帶來顯著風雨影響。
周五、周六降雨最明顯 北部山區慎防豪雨以上雨勢
氣象署預報員趙紘分析，周四颱風逐漸靠近，北台灣全天不定時會有零星陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，山區、南部近山區仍有午後雷陣雨。周五、周六全台有雨，北部、中部山區、東北部都要注意大雨，尤其北部山區可能有豪雨等級以上降雨。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則強調，無論巴威颱風最後是否直接侵襲或登陸台灣，各地都會相當有感，尤其「北部、中部、宜花」務必做好準備，可能迎來豪雨、豪雨等級以上的雨勢。
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氣象專家賈新興指出，巴威颱風周三前（7月8日）路徑持續往西，周四（7月9日）會出現北轉並靠近台灣，目前預估颱風中心從台灣北邊的石垣島附近通過機率高，大約10%至20％的機率會登陸台灣本島，若是登陸，地點可能位於「宜蘭」或「宜蘭花蓮交界」。
氣象署預報員趙紘則提及，巴威颱風的暴風範圍廣大，周五、周六靠近時，將與台灣陸地接觸，現階段預估，最快周四白天有機會發布「海上颱風警報」，周四深夜至周五上午發布「陸上颱風警報」。
中央氣象署預報中心主任黃椿喜說明，巴威颱風今天至明天，會持續進行「眼牆置換」的動作，完成後就會進行二次強度爆發，並在周三達到新的強度巔峰，預估近中心風速最高可達每秒60公尺，7級暴風半徑來到350公里，作為對比，台灣本島南北端直線距離大約是394公里。
黃椿喜提醒，周四巴威颱風在台灣東南方逐漸北轉，北上過程會進入「海溫較低」的區域，因此強度會出現減弱，不過周五、周六最靠近台灣時，強度預計落在「中颱上限至強颱下限」，無論如何，巴威颱風環流非常大，都會替台灣帶來顯著風雨影響。
氣象署預報員趙紘分析，周四颱風逐漸靠近，北台灣全天不定時會有零星陣雨、雷雨，其它地區多雲到晴，山區、南部近山區仍有午後雷陣雨。周五、周六全台有雨，北部、中部山區、東北部都要注意大雨，尤其北部山區可能有豪雨等級以上降雨。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則強調，無論巴威颱風最後是否直接侵襲或登陸台灣，各地都會相當有感，尤其「北部、中部、宜花」務必做好準備，可能迎來豪雨、豪雨等級以上的雨勢。