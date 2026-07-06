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▲小甜甜的女兒米苔目很活潑可愛。（圖／小甜甜 張可昀臉書）

女星小甜甜（張可昀）自2024下半年起淡出演藝圈，至今已滿2年，近日隨著女兒「米苔目」迎來5歲生日，她的最新現況與轉折心路歷程也隨之曝光。小甜甜感性在社群發文，透露這幾年為了全心陪伴女兒成長，自己幾乎「捨棄所有工作」，但她對這個決定從不後悔，更直言一切「很值得」，字裡行間洋溢母愛。小甜甜2日在臉書，表示一轉眼，自己已經當了5年的媽媽。回顧一路走來的育兒點滴，她感嘆時間過得非常快，心中滿是初為人母的感觸。她回憶起女兒還在肚子裡的時候，到出生後親自餵母乳、小心翼翼照顧著「軟趴趴的小心翼翼」嬰兒時期，過程依稀就像昨天。如今一眨眼，女兒「米苔目」已經長大，不但變得會聊天、會鬥嘴、會鬧脾氣，甚至還會貼心地對她說「我愛你」，讓小甜甜深刻體會到陪伴孩子成長的驚喜與幸福，也讓她更加珍惜與女兒共度的每一刻。在淡出螢光幕的這兩年內，小甜甜雖曾於2024年7月前往廈門嘗試直播帶貨事業，但發展未如預期，不滿一年便決定返回台灣。面對演藝事業的停擺，小甜甜心態相當豁達，她認為人生本來就面臨著夢想與現實的抉擇，有捨才有得，而她只是選擇了當下對自己而言最重要的事情。小甜甜在文中寫道：「這段時間捨棄所有工作，全心投入當一個媽媽我覺得很值得……人生一定有捨才有得，當夢想和現狀（有衝突）你當然是選擇最重要的當下！」她更坦然表示：「退休是一種選擇，選擇退休是因為我知道我要把所有的時間給孩子，參與她的全部，陪伴她所有成長與過程」，希望在女兒成長的黃金時期絕不缺席。小甜甜自2023年與前夫宋晉賢結束婚姻後，便獨自承擔起照顧女兒的責任。為了不讓孩子因為身處單親家庭而感到任何異樣，小甜甜付出了加倍的時間與關懷，她由衷期盼透過自己毫無保留的陪伴：「給她滿滿的愛，讓她從不覺得自己單親哪裡奇怪，她只知道媽媽很愛她、一直陪伴保護著她，自己是幸福的！」在文章的尾聲，小甜甜感性承諾，未來的每一天她都會持續用這樣的方式去愛、去守護女兒，並為「米苔目」送上最真摯的5歲生日祝福，祈願孩子未來每一天都能平平安安、無憂無慮且快樂地成長。她的貼文吸引千人按讚，湧入祝福；也有不少粉絲好奇，小甜甜如果放棄工作，到底怎麼賺錢養小孩，但小甜甜沒有回應。