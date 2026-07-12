2026年第28屆台北電影節頒獎典禮將在今（12）晚展開，完整入圍名單出爐，楊祐寧、張孝全、劉冠廷爭奪男主角獎，女主角獎一樣戰況激烈，入圍的有方郁婷、馬士媛、余香凝等，《NOWNEWS今日新聞》將為您不斷更新得獎進度。
入圍名單
📌最佳劇情長片
女孩
大濛
左撇子女孩
深度安靜
雙囍
📌最佳紀錄片
同一條船下
春雨424
第九十三封信之後
傳奇女伶 高菊花
獨奏者之舞
📌最佳短片
Somewhere in time, 河與石頭
末代殭屍
百花公主
你吹Do，我吹Si
這不是我的牛
📌最佳動畫片
工
小蟲蟲大冒險
我朋友的故事
落雺
螳螂
📌最佳導演
舒淇｜女孩
陳玉勳｜大濛
鄒時擎｜左撇子女孩
沈可尚｜深度安靜
許承傑｜雙囍
📌最佳編劇
舒淇｜女孩
陳玉勳｜大濛
鄒時擎、西恩．貝克｜左撇子女孩
黃彥樵、解孟儒、蔣友竹｜泥娃娃
謝沛如、許承傑｜雙囍
📌最佳男主角
柯煒林｜大濛
洪瑜鴻（春風）｜死亡賭局
楊祐寧｜泥娃娃
張孝全｜深度安靜
劉冠廷｜雙囍
📌最佳女主角
方郁婷｜大濛
馬士媛｜左撇子女孩
安潔兒．艾奎諾｜丟包阿公到我家
林怡婷｜恨女的逆襲
余香凝｜雙囍
📌最佳男配角
曾敬驊｜大濛
朱軒洋｜功夫
金士傑｜深度安靜
田啟文｜雙囍
庹宗華｜雙囍
📌最佳女配角
陳雪甄｜人生海海
林品彤｜女孩
孫淑媚｜陽光女子合唱團
孫淑媚｜陽光女子合唱團
翁倩玉｜陽光女子合唱團
9m88｜雙囍
📌最佳新演員
魏雋展｜人生海海
葉子綺｜左撇子女孩
馬士媛｜左撇子女孩
林澤凱｜這不是我的牛
何曼希｜陽光女子合唱團
📌最佳攝影
王金城｜96分鐘
余靜萍｜女孩
陳麒文｜大濛
陳克勤、高子皓｜左撇子女孩
王均銘｜那張照片裡的我們
📌最佳剪輯
張叔平、黎冠東｜女孩
西恩．貝克｜左撇子女孩
沈可尚、陳曉東、普熱梅斯瓦夫．胡希切勒斯基｜深度安靜
陳俊宏｜雙囍
李立劭｜獨奏者之舞
📌最佳原創電影音樂
林強｜女孩
盧律銘｜大濛
林生祥｜丟包阿公到我家
唐愷馡｜死亡賭局
瀚南．棠深｜深度安靜
📌最佳原創電影歌曲
〈大濛的暗眠〉詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88｜大濛
〈大濛的暗眠〉詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88｜大濛
〈四月的風〉詞：林生祥、曲：林生祥、唱：林生祥｜丟包阿公到我家
〈瞬間的遠方〉詞：葛大為、曲：湯昇榮、宋柏緯、侯志堅、唱：宋柏緯｜那張照片裡的我們
〈幸福在歌唱〉詞：林孝謙、曲：李方睿、唱：A-Lin（黃麗玲）｜陽光女子合唱團
〈愛到卡慘死〉詞：施立、曲：施立、唱：曹雅雯｜螳螂
📌最佳美術設計
黃美清、涂碩峯｜女孩
王誌成、尤麗雯｜大濛
王誌成、楊雅珺、張軼峰｜功夫
謝明仁｜恨女的逆襲
蔡珮玲｜深度安靜
📌最佳造型設計
許力文｜女孩
許力文｜大濛
葉嘉茵｜功夫
施筱柔｜雙囍
謝文明｜螳螂
📌最佳聲音設計
陳維良、埃爾溫 T、納魯貝特・皮亞米亞、杜均堂｜96分鐘
簡豐書、湯湘竹｜大濛
范文銳、黃僩哲｜左撇子女孩
林晉德｜死亡賭局
杜篤之、尚卡羅．路瑅亞諾｜深度安靜
📌最佳視覺效果
温兆銘、傅琬婷、胡宏愈、林韋宏｜96分鐘
郭憲聰、陳姵均｜大濛
梁志仁、黄其彥、陳文杰、陳彩君｜小蟲蟲大冒險
嚴振欽、曾懷儒、陳晏平、侯秀嬑｜功夫
温兆銘、蔡尚甫、胡宏愈、傅琬婷｜那張照片裡的我們
📌傑出技術
動作設計：洪昰顥｜96分鐘
動作設計：張材旭、金敬友｜功夫
特效化妝：蕭百宸、劉顯嘉｜功夫
置景噴繪：李錫堅｜功夫
動作設計：黃泰維、陳嘉玲｜恨女的逆襲
🟡第28屆台北電影節頒獎典禮時間&地點
頒獎典禮日期：2026年7月11日（六）
典禮時間：下午7點
典禮地點：臺北市中山堂
🟡第28屆台北電影節頒獎典禮播出平台
電視轉播：華視
網路直播：華視主頻、中華電信 MOD、Hami Video、LINE TODAY
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📌最佳劇情長片
女孩
大濛
左撇子女孩
深度安靜
雙囍
📌最佳紀錄片
同一條船下
春雨424
第九十三封信之後
傳奇女伶 高菊花
獨奏者之舞
📌最佳短片
Somewhere in time, 河與石頭
末代殭屍
百花公主
你吹Do，我吹Si
這不是我的牛
📌最佳動畫片
工
小蟲蟲大冒險
我朋友的故事
落雺
螳螂
📌最佳導演
舒淇｜女孩
陳玉勳｜大濛
鄒時擎｜左撇子女孩
沈可尚｜深度安靜
許承傑｜雙囍
📌最佳編劇
舒淇｜女孩
陳玉勳｜大濛
鄒時擎、西恩．貝克｜左撇子女孩
黃彥樵、解孟儒、蔣友竹｜泥娃娃
謝沛如、許承傑｜雙囍
📌最佳男主角
柯煒林｜大濛
洪瑜鴻（春風）｜死亡賭局
楊祐寧｜泥娃娃
張孝全｜深度安靜
劉冠廷｜雙囍
📌最佳女主角
方郁婷｜大濛
馬士媛｜左撇子女孩
安潔兒．艾奎諾｜丟包阿公到我家
林怡婷｜恨女的逆襲
余香凝｜雙囍
📌最佳男配角
曾敬驊｜大濛
朱軒洋｜功夫
金士傑｜深度安靜
田啟文｜雙囍
庹宗華｜雙囍
📌最佳女配角
陳雪甄｜人生海海
林品彤｜女孩
孫淑媚｜陽光女子合唱團
孫淑媚｜陽光女子合唱團
翁倩玉｜陽光女子合唱團
9m88｜雙囍
📌最佳新演員
魏雋展｜人生海海
葉子綺｜左撇子女孩
馬士媛｜左撇子女孩
林澤凱｜這不是我的牛
何曼希｜陽光女子合唱團
📌最佳攝影
王金城｜96分鐘
余靜萍｜女孩
陳麒文｜大濛
陳克勤、高子皓｜左撇子女孩
王均銘｜那張照片裡的我們
📌最佳剪輯
張叔平、黎冠東｜女孩
西恩．貝克｜左撇子女孩
沈可尚、陳曉東、普熱梅斯瓦夫．胡希切勒斯基｜深度安靜
陳俊宏｜雙囍
李立劭｜獨奏者之舞
📌最佳原創電影音樂
林強｜女孩
盧律銘｜大濛
林生祥｜丟包阿公到我家
唐愷馡｜死亡賭局
瀚南．棠深｜深度安靜
📌最佳原創電影歌曲
〈大濛的暗眠〉詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88｜大濛
〈大濛的暗眠〉詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88｜大濛
〈四月的風〉詞：林生祥、曲：林生祥、唱：林生祥｜丟包阿公到我家
〈瞬間的遠方〉詞：葛大為、曲：湯昇榮、宋柏緯、侯志堅、唱：宋柏緯｜那張照片裡的我們
〈幸福在歌唱〉詞：林孝謙、曲：李方睿、唱：A-Lin（黃麗玲）｜陽光女子合唱團
〈愛到卡慘死〉詞：施立、曲：施立、唱：曹雅雯｜螳螂
📌最佳美術設計
黃美清、涂碩峯｜女孩
王誌成、尤麗雯｜大濛
王誌成、楊雅珺、張軼峰｜功夫
謝明仁｜恨女的逆襲
蔡珮玲｜深度安靜
📌最佳造型設計
許力文｜女孩
許力文｜大濛
葉嘉茵｜功夫
施筱柔｜雙囍
謝文明｜螳螂
📌最佳聲音設計
陳維良、埃爾溫 T、納魯貝特・皮亞米亞、杜均堂｜96分鐘
簡豐書、湯湘竹｜大濛
范文銳、黃僩哲｜左撇子女孩
林晉德｜死亡賭局
杜篤之、尚卡羅．路瑅亞諾｜深度安靜
📌最佳視覺效果
温兆銘、傅琬婷、胡宏愈、林韋宏｜96分鐘
郭憲聰、陳姵均｜大濛
梁志仁、黄其彥、陳文杰、陳彩君｜小蟲蟲大冒險
嚴振欽、曾懷儒、陳晏平、侯秀嬑｜功夫
温兆銘、蔡尚甫、胡宏愈、傅琬婷｜那張照片裡的我們
📌傑出技術
動作設計：洪昰顥｜96分鐘
動作設計：張材旭、金敬友｜功夫
特效化妝：蕭百宸、劉顯嘉｜功夫
置景噴繪：李錫堅｜功夫
動作設計：黃泰維、陳嘉玲｜恨女的逆襲
🟡第28屆台北電影節頒獎典禮時間&地點
頒獎典禮日期：2026年7月11日（六）
典禮時間：下午7點
典禮地點：臺北市中山堂
🟡第28屆台北電影節頒獎典禮播出平台
電視轉播：華視
網路直播：華視主頻、中華電信 MOD、Hami Video、LINE TODAY