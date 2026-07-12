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2026年第28屆台北電影節頒獎典禮將在今（12）晚展開，完整入圍名單出爐，楊祐寧、張孝全、劉冠廷爭奪男主角獎，女主角獎一樣戰況激烈，入圍的有方郁婷、馬士媛、余香凝等，《NOWNEWS今日新聞》將為您不斷更新得獎進度。女孩大濛左撇子女孩深度安靜雙囍同一條船下春雨424第九十三封信之後傳奇女伶 高菊花獨奏者之舞Somewhere in time, 河與石頭末代殭屍百花公主你吹Do，我吹Si這不是我的牛小蟲蟲大冒險我朋友的故事落雺螳螂舒淇｜女孩陳玉勳｜大濛鄒時擎｜左撇子女孩沈可尚｜深度安靜許承傑｜雙囍舒淇｜女孩陳玉勳｜大濛鄒時擎、西恩．貝克｜左撇子女孩黃彥樵、解孟儒、蔣友竹｜泥娃娃謝沛如、許承傑｜雙囍柯煒林｜大濛洪瑜鴻（春風）｜死亡賭局楊祐寧｜泥娃娃張孝全｜深度安靜劉冠廷｜雙囍方郁婷｜大濛馬士媛｜左撇子女孩安潔兒．艾奎諾｜丟包阿公到我家林怡婷｜恨女的逆襲余香凝｜雙囍曾敬驊｜大濛朱軒洋｜功夫金士傑｜深度安靜田啟文｜雙囍庹宗華｜雙囍陳雪甄｜人生海海林品彤｜女孩孫淑媚｜陽光女子合唱團孫淑媚｜陽光女子合唱團翁倩玉｜陽光女子合唱團9m88｜雙囍魏雋展｜人生海海葉子綺｜左撇子女孩馬士媛｜左撇子女孩林澤凱｜這不是我的牛何曼希｜陽光女子合唱團王金城｜96分鐘余靜萍｜女孩陳麒文｜大濛陳克勤、高子皓｜左撇子女孩王均銘｜那張照片裡的我們張叔平、黎冠東｜女孩西恩．貝克｜左撇子女孩沈可尚、陳曉東、普熱梅斯瓦夫．胡希切勒斯基｜深度安靜陳俊宏｜雙囍李立劭｜獨奏者之舞林強｜女孩盧律銘｜大濛林生祥｜丟包阿公到我家唐愷馡｜死亡賭局瀚南．棠深｜深度安靜〈大濛的暗眠〉詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88｜大濛〈大濛的暗眠〉詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88｜大濛〈四月的風〉詞：林生祥、曲：林生祥、唱：林生祥｜丟包阿公到我家〈瞬間的遠方〉詞：葛大為、曲：湯昇榮、宋柏緯、侯志堅、唱：宋柏緯｜那張照片裡的我們〈幸福在歌唱〉詞：林孝謙、曲：李方睿、唱：A-Lin（黃麗玲）｜陽光女子合唱團〈愛到卡慘死〉詞：施立、曲：施立、唱：曹雅雯｜螳螂黃美清、涂碩峯｜女孩王誌成、尤麗雯｜大濛王誌成、楊雅珺、張軼峰｜功夫謝明仁｜恨女的逆襲蔡珮玲｜深度安靜許力文｜女孩許力文｜大濛葉嘉茵｜功夫施筱柔｜雙囍謝文明｜螳螂陳維良、埃爾溫 T、納魯貝特・皮亞米亞、杜均堂｜96分鐘簡豐書、湯湘竹｜大濛范文銳、黃僩哲｜左撇子女孩林晉德｜死亡賭局杜篤之、尚卡羅．路瑅亞諾｜深度安靜温兆銘、傅琬婷、胡宏愈、林韋宏｜96分鐘郭憲聰、陳姵均｜大濛梁志仁、黄其彥、陳文杰、陳彩君｜小蟲蟲大冒險嚴振欽、曾懷儒、陳晏平、侯秀嬑｜功夫温兆銘、蔡尚甫、胡宏愈、傅琬婷｜那張照片裡的我們動作設計：洪昰顥｜96分鐘動作設計：張材旭、金敬友｜功夫特效化妝：蕭百宸、劉顯嘉｜功夫置景噴繪：李錫堅｜功夫動作設計：黃泰維、陳嘉玲｜恨女的逆襲頒獎典禮日期：2026年7月11日（六）典禮時間：下午7點典禮地點：臺北市中山堂電視轉播：華視網路直播：華視主頻、中華電信 MOD、Hami Video、LINE TODAY