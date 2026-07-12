2026年第28屆台北電影節頒獎典禮將在今（12）晚展開，完整入圍名單出爐，楊祐寧、張孝全、劉冠廷爭奪男主角獎，女主角獎一樣戰況激烈，入圍的有方郁婷、馬士媛、余香凝等，《NOWNEWS今日新聞》將為您不斷更新得獎進度。

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入圍名單

📌最佳劇情長片

女孩

大濛

左撇子女孩

深度安靜

雙囍

📌最佳紀錄片

同一條船下

春雨424

第九十三封信之後

傳奇女伶 高菊花

獨奏者之舞

📌最佳短片

Somewhere in time, 河與石頭

末代殭屍

百花公主

你吹Do，我吹Si

這不是我的牛

📌最佳動畫片



小蟲蟲大冒險

我朋友的故事

落雺

螳螂

📌最佳導演

舒淇｜女孩

陳玉勳｜大濛

鄒時擎｜左撇子女孩

沈可尚｜深度安靜

許承傑｜雙囍

📌最佳編劇

舒淇｜女孩

陳玉勳｜大濛

鄒時擎、西恩．貝克｜左撇子女孩

黃彥樵、解孟儒、蔣友竹｜泥娃娃

謝沛如、許承傑｜雙囍

📌最佳男主角

柯煒林｜大濛

洪瑜鴻（春風）｜死亡賭局

楊祐寧｜泥娃娃

張孝全｜深度安靜

劉冠廷｜雙囍

📌最佳女主角

方郁婷｜大濛

馬士媛｜左撇子女孩

安潔兒．艾奎諾｜丟包阿公到我家

林怡婷｜恨女的逆襲

余香凝｜雙囍

📌最佳男配角

曾敬驊｜大濛

朱軒洋｜功夫

金士傑｜深度安靜

田啟文｜雙囍

庹宗華｜雙囍

📌最佳女配角

陳雪甄｜人生海海

林品彤｜女孩

孫淑媚｜陽光女子合唱團

孫淑媚｜陽光女子合唱團

翁倩玉｜陽光女子合唱團

9m88｜雙囍

📌最佳新演員

魏雋展｜人生海海

葉子綺｜左撇子女孩

馬士媛｜左撇子女孩

林澤凱｜這不是我的牛

何曼希｜陽光女子合唱團

📌最佳攝影

王金城｜96分鐘

余靜萍｜女孩

陳麒文｜大濛

陳克勤、高子皓｜左撇子女孩

王均銘｜那張照片裡的我們

📌最佳剪輯

張叔平、黎冠東｜女孩

西恩．貝克｜左撇子女孩

沈可尚、陳曉東、普熱梅斯瓦夫．胡希切勒斯基｜深度安靜

陳俊宏｜雙囍

李立劭｜獨奏者之舞

📌最佳原創電影音樂

林強｜女孩

盧律銘｜大濛

林生祥｜丟包阿公到我家

唐愷馡｜死亡賭局

瀚南．棠深｜深度安靜

📌最佳原創電影歌曲

〈大濛的暗眠〉詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88｜大濛

〈大濛的暗眠〉詞：陳玉勳、盧律銘、曲：盧律銘、唱：9m88｜大濛

〈四月的風〉詞：林生祥、曲：林生祥、唱：林生祥｜丟包阿公到我家

〈瞬間的遠方〉詞：葛大為、曲：湯昇榮、宋柏緯、侯志堅、唱：宋柏緯｜那張照片裡的我們

〈幸福在歌唱〉詞：林孝謙、曲：李方睿、唱：A-Lin（黃麗玲）｜陽光女子合唱團

〈愛到卡慘死〉詞：施立、曲：施立、唱：曹雅雯｜螳螂

📌最佳美術設計

黃美清、涂碩峯｜女孩

王誌成、尤麗雯｜大濛

王誌成、楊雅珺、張軼峰｜功夫

謝明仁｜恨女的逆襲

蔡珮玲｜深度安靜

📌最佳造型設計

許力文｜女孩

許力文｜大濛

葉嘉茵｜功夫

施筱柔｜雙囍

謝文明｜螳螂

📌最佳聲音設計

陳維良、埃爾溫 T、納魯貝特・皮亞米亞、杜均堂｜96分鐘

簡豐書、湯湘竹｜大濛

范文銳、黃僩哲｜左撇子女孩

林晉德｜死亡賭局

杜篤之、尚卡羅．路瑅亞諾｜深度安靜

📌最佳視覺效果

温兆銘、傅琬婷、胡宏愈、林韋宏｜96分鐘

郭憲聰、陳姵均｜大濛

梁志仁、黄其彥、陳文杰、陳彩君｜小蟲蟲大冒險

嚴振欽、曾懷儒、陳晏平、侯秀嬑｜功夫

温兆銘、蔡尚甫、胡宏愈、傅琬婷｜那張照片裡的我們

📌傑出技術

動作設計：洪昰顥｜96分鐘

動作設計：張材旭、金敬友｜功夫

特效化妝：蕭百宸、劉顯嘉｜功夫

置景噴繪：李錫堅｜功夫

動作設計：黃泰維、陳嘉玲｜恨女的逆襲

🟡第28屆台北電影節頒獎典禮時間&地點

頒獎典禮日期：2026年7月11日（六）
典禮時間：下午7點
典禮地點：臺北市中山堂

🟡第28屆台北電影節頒獎典禮播出平台

電視轉播：華視
網路直播：華視主頻、中華電信 MOD、Hami Video、LINE TODAY

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...