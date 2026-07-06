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▲矢板明夫到派出所製作筆錄。（圖／台中市議員施志昌提供，2026.07.06）

施暴後神情冷靜離開 暴力男疑提前守候兩天

印太戰略智庫執行長、日籍資深媒體人矢板明夫今（6）日在台中演講結束後，於飯店大廳遭黑衣男子攻擊。他下午完成警方筆錄後首度受訪，還原遇襲經過，表示當時正準備坐下打電話，突然聽到後方有人喊他名字，回頭後對方說了一句話，他還來不及聽懂，臉部就挨了一拳，嘴唇當場破裂、血流不止。矢板明夫表示，中午結束演講後，他獨自走到飯店大廳，原本打算坐在沙發上打電話，沒想到一名戴著棒球帽、身穿黑衣的男子突然從後方叫住他。他回頭後，黑衣男子先對他說了一句話，但因太突然，他還沒聽清楚內容，對方就直接揮拳，重擊他的嘴巴附近，導致嘴唇撕裂大量出血。他坦言當下完全來不及反應，「莫名其妙就被打了」。矢板明夫說，更讓他印象深刻的是，男子施暴後並未立刻逃跑，而是停下來看了他一眼，接著神情自若地離開現場，沒有絲毫慌張。他今天參與的是綠營舉辦的活動，演講主題聚焦亞太局勢，媒體詢問是否懷疑攻擊與統派人士有關，矢板明夫未正面回應，只表示對方給他的感覺「比較像黑道」，犯案後十分冷靜，與一般臨時起意的施暴者不同。矢板明夫透露，根據飯店人員告知，這名黑衣男子並非臨時出現，而是昨天一整天以及今天都待在飯店內，疑似早已鎖定目標，等待時機出手。他表示目前仍不知道對方真正的犯案動機，但無論原因為何，台灣是擁有言論自由的民主社會，不應因為不同意見就以暴力恐嚇、攻擊他人。「如果只是因為講的話、表達的意見不同，就用拳頭解決問題，這絕對不是民主社會應該發生的事情。」矢板明夫也呼籲警方全力追查，不僅要找出施暴者，更應釐清是否有人幕後指使或策劃，不能讓案件不了了之，否則將對台灣社會造成寒蟬效應，也衝擊民眾對民主與言論自由的信心。台中市警局表示，已報請地檢署檢察官指揮偵辦，全面追查犯嫌逃逸路線，務求儘速將犯嫌查緝到案，依法嚴辦絕不寬貸。