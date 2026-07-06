臉書粉專「停班停課最新通知｜防災即時通」表示，強颱巴威侵襲關島北方羅塔島，帶來災難性狂風暴雨，甚至導致關島氣象雷達在傳回最後一張回波圖後失去訊號，引發台灣網友熱議。中央氣象署指出，巴威颱風重整後仍有增強空間，預估週三達強度巔峰，近中心最大風速可達每秒60公尺，週四起北轉，週五、週六最接近台灣。
巴威狂風暴雨侵襲！關島雷達回傳「最後畫面」宣告陣亡
根據《BBC》報導，巴威以5級颶風強度登陸關島東北方約50公里處的羅塔島。羅塔島位於北馬里亞納群島最南端，有約1800名居民，美國國家氣象局事前即警告，這場風暴可能造成「災難性」破壞，當地官員事後也回報已接獲重大災損資訊。
臉書粉專「停班停課最新通知｜防災即時通」同步分享關島YouTube即時監測畫面，只見現場風雨猛烈、能見度極低。粉專表示，關島氣象雷達於台灣時間上午7時19分擷取最後一張雷達回波圖後便失去訊號，「雷達宣告陣亡」，相關畫面在網路迅速引發討論。
貼文曝光後吸引大批網友留言，不少人對巴威的威力感到震驚，紛紛表示「好強的頭目，還沒看到實體，這前奏聲感受得出來」、「雷達都被幹爆了，這應該是歷年來更恐怖的颱風」、「怕豹」、「吃力了，台灣要多注意這個颱風」、「好恐怖」。
巴威颱風仍有增強空間！週三達巔峰、週末最接近台灣
中央氣象署指出，巴威在完成結構重整後仍有持續增強趨勢，預估週三將達到最強階段，近中心最大風速可達每秒60公尺，七級暴風半徑約350公里。之後颱風將於週四逐漸北轉，雖因海溫降低而開始減弱，但接近台灣時仍可維持強颱至中颱上限等級，整體威脅依然相當高。
天氣方面，週四隨巴威逐步逼近，北台灣全天將有間歇性陣雨、雷雨，其餘地區維持多雲到晴，山區及南部近山區仍有午後雷陣雨。到了週五、週六，全台降雨範圍明顯擴大，北部、中部山區及東北部須防大雨，尤其北部山區不排除出現豪雨等級以上降雨，沿海風勢也將持續增強。
依據中央氣象署最新公布的120小時颱風暴風侵襲機率，基隆市以63%居全台最高，其次為宜蘭縣62%、台北市61%、新北市60%，桃園、苗栗及花蓮等地侵襲機率也都超過五成。隨著巴威持續朝台灣逼近，氣象署也提醒民眾密切留意最新預報，提早完成各項防颱措施。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《BBC》報導，巴威以5級颶風強度登陸關島東北方約50公里處的羅塔島。羅塔島位於北馬里亞納群島最南端，有約1800名居民，美國國家氣象局事前即警告，這場風暴可能造成「災難性」破壞，當地官員事後也回報已接獲重大災損資訊。
臉書粉專「停班停課最新通知｜防災即時通」同步分享關島YouTube即時監測畫面，只見現場風雨猛烈、能見度極低。粉專表示，關島氣象雷達於台灣時間上午7時19分擷取最後一張雷達回波圖後便失去訊號，「雷達宣告陣亡」，相關畫面在網路迅速引發討論。
中央氣象署指出，巴威在完成結構重整後仍有持續增強趨勢，預估週三將達到最強階段，近中心最大風速可達每秒60公尺，七級暴風半徑約350公里。之後颱風將於週四逐漸北轉，雖因海溫降低而開始減弱，但接近台灣時仍可維持強颱至中颱上限等級，整體威脅依然相當高。
天氣方面，週四隨巴威逐步逼近，北台灣全天將有間歇性陣雨、雷雨，其餘地區維持多雲到晴，山區及南部近山區仍有午後雷陣雨。到了週五、週六，全台降雨範圍明顯擴大，北部、中部山區及東北部須防大雨，尤其北部山區不排除出現豪雨等級以上降雨，沿海風勢也將持續增強。
依據中央氣象署最新公布的120小時颱風暴風侵襲機率，基隆市以63%居全台最高，其次為宜蘭縣62%、台北市61%、新北市60%，桃園、苗栗及花蓮等地侵襲機率也都超過五成。隨著巴威持續朝台灣逼近，氣象署也提醒民眾密切留意最新預報，提早完成各項防颱措施。
更多「巴威颱風」相關新聞。