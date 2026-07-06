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▲高雄市舊市議會新舊共融模擬圖。（圖／高市府提供）

高雄市舊市議會公辦都更案今（6）日舉行動土典禮，由台灣人壽投資逾70億元，期盼透過公私協力活化歷史場域，打造現代商辦新地標。高雄市長陳其邁表示，舊市議會基地鄰近捷運O4聯合開發案，位處中正路金融廊帶的核心區域，未來將與亞洲資產管理中心聚落相互串聯，成為高雄重要的金融與商業樞紐。陳其邁指出，舊市議會基地將配合中央推動的亞洲資產管理中心政策，吸引資產管理公司、家族辦公室及金融服務機構進駐，協助在地企業取得更多金融資源，完善南部的金融服務體系。他強調，中正路過去是高雄著名的「金融一條街」，未來藉由本開發案與周邊建設的相互帶動，可望重現金融大道榮景，進一步活絡舊城區。陳其邁說明，隨著城市產業轉型與高科技產業陸續進駐，市場對A級商辦的需求日益提升。本案除可提供優質的商業空間，也將吸引AI、金融及專業服務等產業進駐；此外，本次規劃特別保留舊市議會的建築特色與歷史記憶，延續原有建築特徵，讓城市發展與文化保存並行，賦予歷史建築全新的生命。高雄舊市議會於1966年興建完成，見證了地方自治歷程與戰後民主發展；2010年縣市合併後，議會遷至鳳山現址，舊議會也於2020年正式登錄為歷史建築。議長康裕成致詞時表示，舊市議會記錄了議員問政，以及質詢謝長廷市長、陳其邁代理市長、葉菊蘭代理市長及陳菊市長等市府團隊歷程。其中，高雄捷運、輕軌等奠定現代城市基礎的重大交通建設，相關規劃、預算或興建審議，許多都是在舊市議會議事殿堂中拍板定案。她說，一項建設從無到有，過程中經歷了無數的爭議、辯論，到最後的妥協與共同完成，非常不容易。立法委員賴瑞隆表示，高雄市透過啟動亞洲新灣區計畫、先進半導體產業進駐及TOD軌道經濟開發等政策工具，為高雄帶來產業轉型契機，促成企業投資進駐及高級商辦的強勁需求，高雄舊市議會都更案新建大樓結合高雄捷運O4站聯開商辦大樓，將帶動中正路金融商圈再生與周邊商圈繁榮。期望中央持續與地方攜手合作，支持高雄重大建設，透過公私協力引入民間投資，完善都市機能，提升城市競爭力，讓高雄朝向國際級港灣城市穩健邁進。台灣人壽董事長許舒博表示，本案將興建地上26層、地下4層的金融新創大樓，以「串聯新舊、融合歷史與未來」為設計理念，保留舊市議會民主議政的歷史意象，設置裙樓連通新建大樓與舊議會，並導入低碳、智慧及永續設計，取得綠建築、智慧建築、建築能效、LEED、WELL及耐震等六大標章，成為高雄具指標性的ESG智慧建築，實踐永續金融兼具文化保存，展現企業責任投資的承諾。本招商基地位於舊市議會園區，土地面積約7,016平方公尺，金融新創大樓開發面積約87,195平方公尺。前棟歷史建築由實施者負擔修復經費，並由文化局辦理修復與再利用工程；新創大樓於今日正式動土開工，未來歷史建築將與新創大樓相互串聯，實現文化與商業共生、歷史與創新並進的城市發展示範。高市府文化局說明，高雄舊市議會是高雄第一座歷史建築與新創大樓共構的活化典範，目前歷史建築修復工程已同步展開，期盼歷史建築與新創大樓同步完工啟用，讓高雄重要歷史場域重現風華，打造兼具歷史記憶、金融創新及永續發展的城市新典範。