颱風巴威預計周五襲台，台北、新北嚴防。台北市長蔣萬安今（6）日表示，北市府將秉持「料敵從寬、禦敵從嚴」態度嚴陣以待，自3日起再針對12行政區易積淹水地點加強清疏。新北市長侯友宜也說，無論巴威颱風中心是否登陸，都可能為新北帶來明顯風雨，已要求新北市府團隊做好萬全準備、超前部署。
針對巴威颱風來勢洶洶，蔣萬安今指出，這一次，包括氣象團隊的預測以及中央氣象署公布整個颱風的動態，確實預估是非常強大的颱，風所以一定秉持嚴陣以待、做好萬全準備，料敵從寬、禦敵從嚴的態度。
蔣萬安提到，今天他也特別到 EOC，以及下午各項對於各處防颱準備的作業進行視察。也再次要求各個局處，包括都發局，對於外牆懸掛物，甚至是營建機具，一定要求必要撤除，或是做各項加強穩固。另外，包括工務局、水利處、公園處、大地處等，對於轄管的車行地下道、新工處，或者是邊坡、山坡地的地方，也加強做各項整備。
上次內湖嚴重依淹水教訓還在 這次加強溝渠清疏
蔣萬安表示，環保局在防汛前，已經全面針對1萬3000多條溝渠進行清疏，但自3號起，即刻再針對台北市12個行政區易積淹水的地方，再一次針對這些溝渠進行各項清疏，動員8000多人次、2000多車次全面清疏。再次到 EOC，也提醒所有民眾，多一分準備，少一分災害。我們全面嚴陣以待，面對這週即將到台灣的強颱巴威。
由於上次豪大雨造成內湖嚴重積淹水，蔣萬安特別提到，這一次從7月3號開始，針對12個行政區易積淹水的地方、各溝渠，將全面動員進行清疏，6日起每天、甚至颱風可能來臨登陸前，會持續清疏。
是否停班課會跟基北北桃充分討論
至於是否可能停班停課？蔣萬安說，一切還是先維持密切關注，是否停班、停課必須依照相關的規定辦理，基北北桃4市平台也會充分討論、交換意見。
侯友宜主持颱風整備會議 新北市嚴陣以待
另一方面，侯友宜今主持颱風整備會議時，也要求市府團隊做好萬全準備、超前部屬，落實各項自主檢核，包含盤點防災物資、路樹與招牌及工地鷹架的強固措施、抽水機組預佈測試等，並針對易積淹水與土石流潛勢區加強防範整備。
侯友宜呼籲，巴威颱風環流範圍極大，無論颱風中心是否登陸，皆有可能為新北帶來顯著風雨。此外，自週三（8）日起，北海岸及東半部沿海就會有長浪發生，請各位市民朋友切勿前往海邊觀浪戲水，務必提前做好防颱準備，於家中備妥防災物資。
侯友宜表示，如有外出，應注意交通狀況及自身安全，並配合新北市府各項管制措施。相關防災資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」（https://e.ntpc.gov.tw）查詢，市府將隨時更新颱風動態。
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蔣萬安提到，今天他也特別到 EOC，以及下午各項對於各處防颱準備的作業進行視察。也再次要求各個局處，包括都發局，對於外牆懸掛物，甚至是營建機具，一定要求必要撤除，或是做各項加強穩固。另外，包括工務局、水利處、公園處、大地處等，對於轄管的車行地下道、新工處，或者是邊坡、山坡地的地方，也加強做各項整備。
上次內湖嚴重依淹水教訓還在 這次加強溝渠清疏
蔣萬安表示，環保局在防汛前，已經全面針對1萬3000多條溝渠進行清疏，但自3號起，即刻再針對台北市12個行政區易積淹水的地方，再一次針對這些溝渠進行各項清疏，動員8000多人次、2000多車次全面清疏。再次到 EOC，也提醒所有民眾，多一分準備，少一分災害。我們全面嚴陣以待，面對這週即將到台灣的強颱巴威。
由於上次豪大雨造成內湖嚴重積淹水，蔣萬安特別提到，這一次從7月3號開始，針對12個行政區易積淹水的地方、各溝渠，將全面動員進行清疏，6日起每天、甚至颱風可能來臨登陸前，會持續清疏。
是否停班課會跟基北北桃充分討論
至於是否可能停班停課？蔣萬安說，一切還是先維持密切關注，是否停班、停課必須依照相關的規定辦理，基北北桃4市平台也會充分討論、交換意見。
侯友宜主持颱風整備會議 新北市嚴陣以待
另一方面，侯友宜今主持颱風整備會議時，也要求市府團隊做好萬全準備、超前部屬，落實各項自主檢核，包含盤點防災物資、路樹與招牌及工地鷹架的強固措施、抽水機組預佈測試等，並針對易積淹水與土石流潛勢區加強防範整備。
侯友宜呼籲，巴威颱風環流範圍極大，無論颱風中心是否登陸，皆有可能為新北帶來顯著風雨。此外，自週三（8）日起，北海岸及東半部沿海就會有長浪發生，請各位市民朋友切勿前往海邊觀浪戲水，務必提前做好防颱準備，於家中備妥防災物資。
侯友宜表示，如有外出，應注意交通狀況及自身安全，並配合新北市府各項管制措施。相關防災資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」（https://e.ntpc.gov.tw）查詢，市府將隨時更新颱風動態。
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