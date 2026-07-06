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強調擴大預防性下架 不分20％以上或以下

強調中央、地方就是共同來面對

中聯油脂的大豆沙拉油原料檢出含一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，衛福部食藥物署已公布257家業者資訊。台北市長蔣萬安今（6）日表示，台北市將從嚴、從速處理，只要任何加工製品使用到問題油品，不分20%以上或以下，都先全面預防性下架；業者若能提出低於20%的相關證明，再允許重新上架。蔣萬安今指出，他要再次強調，食安的議題絕對沒有蓋牌的空間，所以在第一時間必須公開、透明，把一切資訊清楚讓人民知道，而不是有任何拖延，否則就會持續增加民眾使用到問題油品的風險。蔣萬安表示，台北市政府也即刻進行全面預防性下架、各通路全面稽查，以及包括學校營養午餐、團膳業者的全面清查。同時也成立專區，把所有各項稽查結果，以及清查到的名單全面公布、透明資訊，讓民眾清楚了解，也提供專線，讓民眾可以詢問。這些都是身為政府應該負起的責任，不分中央跟地方，都應該要共同面對。針對中央認為致癌油含量達20%以上才需要先預防性下架，蔣萬安提到，台北市政府就是從嚴、從速，即刻做預防性下架。雖然中央有說針對原形油或者是有食用超過20%問題油品的加工製品來做清查，而且預防性下架，但是實務上必須要求快，才能夠即刻把源頭堵住。蔣萬安表示，後續，避免任何有問題的品項持續在市面上流通，我們要擴大預防性下架。所以，台北市政府只要有任何使用到問題油品的加工製品，不分20%以上或以下，先全面預防性下架；業者如果提出使用的是低於20%相關證明，當然就讓你上架。先確保所有民眾的安全，這是第一要務，所以我們會從嚴、從速辦理，擴大預防性下架。蔣萬安也指出，至於跨縣市的平台，我們也希望中央能夠即刻成立，才能夠加速各縣市即刻勾稽、比對，相互通報、確認整個流向。因為它可能是從其他縣市轉彎再流到台北市，所以各縣市如果中央有一個跨區的平台，絕對可以加速整個流程，也可以即刻防堵這些有問題的品項流到市面上。蔣萬安強調，他說過，中央、地方就是共同來面對。但台北市政府第一時間就是即刻做全面擴大，而且以最嚴格的標準來做預防性下架。同樣地，他也認為中央應該即刻把所有掌握的資訊公開透明，而不是到民眾批評了、我們做了呼籲以後，才把這些業者名單公布。面對全國性的食安議題，中央、地方本來就有各自要負的責任，大家共同一起面對、共同解決。