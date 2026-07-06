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2026年日本名古屋亞運首度將「衝浪」納入正式競賽項目，屏東恆春半島土生土長的衝浪好手尤佳琦為台灣取得參賽資格；然而，運動部事後卻以「成績未達奪牌標準」為由，決定不派男子選手出征，引爆地方與體育界強烈反彈。對此，屏東縣長周春米也發聲求情，盼運動部和相關權責單位能夠釋疑，讓海洋之子代表台灣踏上亞運的浪頭！周春米表示，看到尤佳琦的訊息，非常不捨、也很心疼。他是一名恆春半島長大的囝仔，也是台灣非常優秀的衝浪好手，9歲就開始接觸衝浪，一路努力訓練、堅持到底，好不容易等到名古屋亞運「將衝浪列為正式比賽項目」，也和台灣衝浪隊一起在亞洲錦標賽拚出歷史性成績，為台灣拿下男子2席、女子2席，滿額亞運參賽門票。周春米續指，但是尤佳琦卻因運動部決議「成績未達奪牌標準」，失去靠自己努力爭取的亞運參賽權，沒辦法代表國家參賽，承受萬分委屈！她希望運動部和相關權責單位能夠釋疑，也要求制度要更完善與公平，讓恆春長大的海洋之子，有機會代表台灣，踏上亞運的浪頭！同時，周春米也感謝尤佳琦與半島衝浪夥伴們，讓她看見屏東囝仔的勇氣和堅韌，「佳琦跟我表達不論結果為何，他都會繼續努力，為家鄉奮戰！不認輸，是屏東囝仔的精神，佳琦加油！」