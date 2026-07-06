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針對日前引發關注的名古屋亞運衝浪項目「滿額卻未派滿」參賽爭議，運動部已做出回應。儘管台灣選手在亞洲衝浪錦標賽中，成功取得男子、女子組各兩席（共計4席）的亞運參賽門票，但經運動部進行審核後，最終僅將兩名成績達標的女子選手納入中華代表團名單，引起討論。對此運動部回應，「國家代表隊組團仍須依各運動種類競爭力及整體參賽效益綜合評估，並非僅因取得配額即派員參賽。」運動部強調，亞洲運動會是亞洲區最高競技層級的賽事，是我國爭取優異成績的重要舞台，而非以「培訓」或「累積參賽經驗」為首要目的。因此，代表團的遴選採行嚴格的機制。選手需在國際賽事中為國家或個人取得亞運參賽配額，在這之後選手的個人成績也必須符合國內運動協會或主管機關制定的參賽標準。在合理運用有限資源的前提下，運動部必須針對各運動種類的競爭力及整體參賽效益進行綜合評估。取得參賽配額，並不等同於必然派員參賽。在此次衝浪項目的具體審查中，男女選手的個人成績表現成為最終名單的關鍵因素。2025年亞錦賽，台灣女子選手陳宛榆、鍾昀蓉分別拿到第7和第13名，而男子選手的詹博宇、尤佳琦則是男子公開組的第17和第25名。中華隊亞、奧運歷來採取「菁英組團」模式出賽，本次亞運本部訓輔會議已就賽制特性、整體組團效益及未來發展性，進行審慎綜合評估，完整參賽名單將循程序彙整，預計於7月對外公布。運動部表示，亞運組團參賽並非以培訓為目的，本部每年皆依各單項運動協會所提年度工作計畫，持續挹注培訓及參賽資源，協助選手透過平時培訓及參加各項國內外賽事累積競技實力與競賽成績，未來亦將持續支持各單項運動發展，鼓勵選手提升國際競爭力，爭取代表國家參加國際大型運動賽會。