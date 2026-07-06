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基隆市幼兒園爆發集體虐童事件，對此民進黨基隆市長參選人童子瑋與立委陳培瑜、張雅琳召開記者會，說明在短短9天的監視器畫面中，發現受害幼童至少20多人、受害片段就至少超過500次，基隆市府裁罰過輕引爆家長怒火。童子瑋痛批謝國樑市府事前失靈、事中推諉、事後切割，顯示市長無能保護無辜孩子，應立即向全基隆市民道歉。童子瑋表示，基隆虐童案約在6月下旬爆發，他第一時間就已經掌握，因為聽聞謝國樑會親自處理，決定觀察市府的反應，不料市長召開4次家長會議，最後竟然引發家長怒火，甚至蛋洗幼兒園，這是他始料未及的狀況，也顯示這次市府處理兒虐問題完全失能，他只好站出來協助心急如焚的家長。童子瑋強調，謝國樑市長在上任設立兒少處、法制處，但在這次事件當中卻毫無作用，顯見局處管理分工已經被徹底打亂，這是事前失靈；而在發生事件後，又傳出家長調取資料困難、局處單位批評家長等事件，這是事中推諉；而在家長憤怒和媒體批評下，處分才越來越加重，甚至喊話開除首長，這是事後切割。童子瑋說，基隆發生重大兒虐事件已屬罕見，市長親自開會處理，最後不僅沒有解決問題，更讓家長的憤怒越來越高漲，顯示基隆市府的友善僅僅剩下口號，他呼籲市府應立即、全面的協助家長，市長更應該要親自出面，公開透明說案件與狀況，更要向全體市民道歉。陳培瑜指出，謝國樑市長說召開了4次會議，那就應該要公開所有會議紀錄，讓全民檢驗談了什麼、推進什麼、改進什麼，才知道家長的怒火從何而來，而且目前媒體報導超過20名小孩受虐，除了現有紀錄外，有沒有其他相關案情，市府應該要全力調查。陳培瑜強調，中央已經制定教保人員服務條例，其中包含廢止許可，罰鍰都有相關規定，更是地方政府的職權，而社政通報更是地方政府的責任。她說，謝國樑在創立兒少處時，宣稱要提供一條龍服務，但如今卻看不出來兒少處的作用，只看到謝市長對相關懲處輕輕放下，以及留下鱷魚的眼淚。張雅琳則表示，在一般縣市的處理過程中，只要超過3個兒虐個案，市政府就應該成立單一窗口，將案件視為重大兒虐事件進行回應跟處理，如今謝國樑市府第一階段處分輕微、說法一變再變，應該請市長公開說明行政判斷依據為何。張雅琳呼籲，虐童案發生至今，謝市府的處理讓家長怒火中燒、外界滿頭問號，到底是謝國樑傻傻搞不清楚、無力掌握事實狀況，還是真的是徹底輕忽案情？呼籲第二階段調查，應該徹底追究負責人的責任，並檢驗為何相關的通報機制荒腔走板。