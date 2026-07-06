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華語天后李玟（CoCo）於2023年7月5日離世，消息震驚演藝圈，至今仍令許多歌迷不捨。昨（5）日適逢李玟逝世滿3週年，二姊李思林透過社群平台發文追思，坦言7月5日是自己「此生最難熬的一天」，直言即使時間已過去3年，依舊無法撫平失去妹妹的傷痛與思念，字字句句令人鼻酸。李思林發文寫道，2023年7月5日是她此生痛失妹妹的一天，也是人生最難熬的時刻，「這場撕心裂肺的別離，整整煎熬伴隨了我三年，歲月分毫未能撫平我失去妹妹的刻骨傷痛與綿長思念。」她也隔空向妹妹喊話，希望李玟能在另一個世界自在快樂，「願妳在彼岸自在歡喜，永遠做守護我們的天使。」短短幾句話，道盡對妹妹深深的思念。此外李思林也承諾，自己會盡全力照顧母親，守護好這個家，「二姊會拚盡全力替妳照料好媽咪、守好這個家。」最後更寫下，希望未來有一天能再次與妹妹相聚，真摯情感令不少粉絲看了相當不捨。李玟於2023年7月5日離世，享年48歲。3年來，家人與歌迷始終未曾忘記這位華語樂壇天后，每逢重要紀念日，都有不少粉絲透過社群留言悼念，盼她在另一個世界安息。