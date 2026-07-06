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▲蕭景鴻（左）今日舉辦發片記者會，好戰友牛奶（右）擔任神秘嘉賓驚喜現身。（圖／記者嚴俊強攝影）

Energy成員「阿弟」蕭景鴻出道24年，終於圓夢發行首張個人同名專輯，今（6）日舉辦發片記者會，牛奶驚喜現身祝福，並同步向大家宣布，7/12適逢Energy成軍24週年，五位成員將於蕭景鴻個人演唱會合體同台。然而，強颱巴威持續接近，蕭景鴻也坦言多少有些擔心，苦笑說：「颱風已經是我們Energy出來的慣例，復出後每次演唱會都遇到颱風。」巴威颱風目前穩定朝西北西方向移動，是否撲台仍有變數，不過預計周五、周六最靠近。本週六、日將舉辦人生首場個唱的蕭景鴻，坦言多多少少有點擔心，「當然希望不要造成影響，因為每次颱風大家真的都很辛苦，不只是演唱會，每一個人都會很辛苦，希望大家都能平安。」雖不希望颱風攪局，但如果真的對台灣造成影響，也會好好評估後續、看唱片公司怎麼做。提到颱風， 蕭景鴻不禁苦笑說：「颱風已經是我們Energy出來的慣例，復出後每次演唱會都遇到颱風。」而粉絲們也擔心演唱會受影響，紛紛發文祈禱好天氣。對此，蕭景鴻表示以前演唱會也都會在舞台邊掛辣椒、燒紙烏龜，公司主管則會去關渡宮拜拜；神奇的是，過往Energy演唱會雖然會碰到颱風，但接近時就風平浪靜，蕭景鴻也直呼：「如果（颱風）可以直接不見是最好！」今記者會上，好戰友Energy團長牛奶擔任神秘嘉賓驚喜現身，讓蕭景鴻又驚又喜。而Energy休團至今，牛奶也並同步向大家宣布，7/12遇上Energy成軍24週年，五位成員將於蕭景鴻《以我為名》台北演唱會驚喜合體同台。蕭景鴻事後受訪表示有邀請團員們來看，但會不會上台要看他們，自己也會準備好4支麥克風。