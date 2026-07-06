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中華隊唯一的晉級劇本，就只剩日本擊敗韓國。

⭐️B組目前戰績一覽⭐️

球隊 戰績（積分） 晉級現況 日本 4勝1敗（9） 已確定晉級 中國 3勝3敗（9） 已確定晉級 韓國 2勝3敗（7） 因對中華隊2連敗、若輸日本恐淘汰 中華隊 2勝4敗（8） 因對韓國2連勝、輸中國仍有望晉級

2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第一輪進入最後階段，中華男籃今（6）日下午在小組賽最終戰74：92大比分不敵中國隊，無緣提前鎖定晉級資格。不過中華隊的世界盃之路還沒有結束，能否挺進第二階段，如今全得看今晚日本與韓國之戰的結果。對所有台灣球迷而言，今晚只能全力支持日本隊。中華男籃在前一戰展現驚人韌性，在最多落後19分的絕境下，靠著林庭謙在正規賽讀秒階段的絕殺追平三分球把比賽逼入延長賽，最終以82：80奇蹟逆轉韓國，寫下本屆對戰韓國2連勝的絕對優勢，也讓今日的晉級情勢相對明朗。然而，今日交手面臨「輸球即墊底淘汰」極大壓力的中國隊，中華男籃從第一節就抵擋不住對方的禁區強攻與外線火力。上半場中國隊火力全開，中華隊防線潰散，半場打完就落後多達26分。儘管下半場中華隊試圖反撲，卻始終無法拉近失分，最終無奈吞下慘敗，親手送中國隊晉級第二輪。目前B組情勢相當明朗，日本、中國已經確定晉級，韓國、中華隊則要看最後一場比賽才能決定誰晉級。若日本擊敗韓國，而中華隊與韓國同樣都是2勝4敗。不過中華隊本屆資格賽兩度擊敗南韓，擁有直接對戰2勝0敗的優勢，因此將力壓韓國，以分組第三晉級第二階段。反之，若韓國爆冷擊敗日本，韓國將取得第3勝，戰績提升至3勝3敗，中華隊則以2勝4敗跌至分組墊底，確定遭到淘汰，由日本、中國與韓國攜手晉級。換句話說，