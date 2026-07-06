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▲首週「台味熱唱」集結啤酒市集、特色美食及「海尼根×嗨啤王趣味賽」，晚間還有露天KTV邀請民眾一起開唱。（圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府將於7月11日至12日、7月18日至19日，連續兩個週末在勝利星村星星廣場舉辦「嗨啤夏趴」，以「台味熱唱」及「韓風開趴」雙主題接力登場，結合啤酒市集、特色美食、趣味競賽、DJ及樂團演出、K-Pop隨機舞蹈等精彩內容，陪伴民眾從下午3點一路狂歡至晚間9點。首週推出「台味熱唱」，除了特色啤酒與美食市集外，去年廣受好評的「海尼根×嗨啤王趣味賽」再度回歸，總獎金高達1萬5千元，晚間還有「慶記KTV」露天歡唱活動，邀請民眾一起高歌同樂。第二週則以「韓風開趴」為主軸，安排韓式拍貼機、K-Pop隨機舞蹈及全新「嗨啤趣味推杯賽」，優勝隊伍最高可獲千元獎金，夜晚更有韓流舞蹈派對，帶來充滿青春活力的夏夜氛圍。文化處表示，希望透過台味與韓風兩大主題，打造兼具消暑、互動與觀光特色的暑假活動，吸引民眾走進勝利星村，感受歷史聚落與節慶活動交織的夜間魅力，後續8、9月也將持續推出系列主題活動，邀請大家一訪再訪。