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世界盃男籃資格賽今（6）日迎來兩岸大戰，由中華男籃迎戰中國男籃。儘管中華隊賽前挾著逆轉勝的氣勢，但上半場仍陷入苦戰，半場結束以28：54大幅落後。然而，比賽第二節中華隊「黑豹」阿巴西對中國20歲新星楊瀚森送出的一記飛身「火鍋」，在網路上引發熱烈討論，不少中國球迷與媒體紛紛跳腳，質疑這球明顯是「打手犯規」。中華隊前一役才上演19分的大逆轉，全隊士氣正值高點。中華隊主帥賽前受訪時表示，球隊目前的信心已達到極高水準，非常清楚自己的能力與調整策略，全隊會傾盡全力應戰。後衛林庭謙也提到，對手不僅中鋒具備優勢，後衛線上也有許多經驗豐富的球員，這注定會是一場艱難的比賽。回顧自2013年以來，中華隊在FIBA賽事交手中國已吞下7連敗，原本期盼這批球員能再次創造奇蹟。但比賽開打後，中華隊首節就發生多達5次失誤，被中國隊的崔永熙、李弘權與賀希寧等人連續取分，首節便以13：25落後12分。次節中國隊攻勢不減，龐崢麟與趙繼偉接連在外線開火，甚至打出一波9：0的攻勢，將分差拉大至22分，半場結束中華隊以28：54落後。本場比賽最具爭議的焦點發生在第二節。中國隊備受期待的內線新星楊瀚森在一次反擊中準備起身暴扣，卻遭到退防的阿巴西直接從後方送上一記追身「火鍋」。這記精彩的封阻引發中國網友與媒體的強烈不滿。中國球迷紛紛痛批裁判漏判：「人直接騎上去把瀚森推出去...毛都沒蓋到」、「蓋帽後的軌跡不能是這樣，裁判只是想造高光而已」。中國自媒體也接連發文聲援楊瀚森。「球圈趙探長」直言：「這個蓋帽絕對打手了。」另一位媒體人「麥穗豐」則鼓勵道：「沒關係楊瀚森，下回記得再凶一點，再用力一點扣進去，你是NBA球員。」而擔任本場球評的中國後衛郭艾倫也評論道：「這球不應該啊，這可是20歲最好年紀的NBA新秀，直接一股猛勁砸進去，他要是敢蓋，直接來一個2+1。」