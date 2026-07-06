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為解決台中海線地區每逢豪雨必淹的宿疾，攸關沙鹿、龍井及大肚山麓防洪體系的「南山截水溝第三期工程」，日前正式獲得中央關鍵財源挹注。面對因原物料與土地徵收成本飆升至65億元的資金缺口，經立委積極爭取，經濟部已同意將其納入千億元縣市管河川整體改善計畫，並首波核定6千5百萬元。全案將採分年分期方式推動，海線居民揮別淹水噩夢已迎來曙光。台中港特定區位處陡坡與緩坡交界地帶，地勢低窪導致排水不易，2012年蘇拉颱風與2013年潭美颱風侵襲期間，皆曾造成海線地區嚴重的淹水災情。為此，立法委員顏寬恒過去積極爭取推動南山截水溝工程，第一期整治龍井排水匯流口至南勢坑溪下游拓寬段，已於2023年6月完工；第二期南勢坑溪至北勢溪新闢上游延伸段，亦於2022年3月完工。顏寬恒表示，目前地方最殷切期盼的第三期工程，預計新闢竹林北溪至北勢溪上游延伸段，在將截水溝串聯沙鹿、龍井及大肚山麓地區，完善整體排洪系統。本案不論是實地會勘或立法院院會總質詢，皆持續向中央爭取支持，此次因應極端降雨，積極要求經濟部將本案納入整體改善計畫補助，期盼以分年分期方式解決經費困境。去年底，立法委員楊瓊瓔曾率立法院經濟委員會前往現場實地考察，關心工程進度，並當場要求經濟部優先補助、分年執行。楊瓊瓔強調，近年海線地區發展快速，吸引大量人口移入，既有的區域排水系統已逐漸不敷使用，唯有透過南山截水溝的整體規劃與建設，才能有效降低致災風險，保障海線居民的生命財產安全。台中市議會副議長顏莉敏指出，每逢豪雨來襲，大量黃濁洪水宣洩不及，始終是沙鹿鄉親共同的夢魘。她坦言，近年地方雖持續推動清淤、雨水下水道等基礎工程，但若缺乏主要排洪幹道，大雨來襲時仍難以有效分流，治水效益始終無法充分發揮。歷經多年努力，第三期工程如今終於露出曙光，期待工程早日啟動，補齊沙鹿整體防洪版圖中不可或缺的一塊拼圖。顏寬恒最後強調，治水是「平時看不見、豪雨時最重要」的基礎建設，平日或許不易受到關注，但每逢豪雨來襲，便能展現保護人民的重要價值。未來他將持續向中央爭取後續經費，期盼南山截水溝工程早日全線完工，打造更安全、更具韌性的海線生活環境。