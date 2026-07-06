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▲台灣高鐵攜手中華電信Hami書城推出「定點隨身讀」數位服務。（圖／Hami提供）

每天23萬人搭高鐵 打造全台最大移動閱讀空間

▲旅客可於高鐵車站內上網台，掃描下載HamiBook App後，啟用定點閱讀，完成GPS定位。（圖／Hami提供）

高鐵免費閱讀怎麼用？下載App、定位即可開啟

閱讀走進日常 暑假同步推電子書85折

▲若已在高鐵列車上，可直接掃描《TLife》刊物中的「定點隨身讀」QR Code，即可立即開啟閱讀。（圖／Hami提供）

搭高鐵不只能滑手機，現在還能免費看電子書、熱門雜誌！台灣高鐵攜手中華電信Hami書城推出「定點隨身讀」服務，許多人在等候高鐵與乘車途中，不是滑手機，就是漫無目的地等待。台灣高鐵攜手中華電信Hami書城推出「定點隨身讀」數位服務，旅客只要進入台灣高鐵全台12座車站，從候車大廳、月台到行駛中的列車，全線皆可免費閱讀超過1萬本電子書、180種當期熱門雜誌及台灣五大報電子報，不需付費、不必訂閱會員，只要下載並開啟HamiBook App，即可立即閱讀，讓高鐵成為全台最大的移動閱讀空間。2025年，台灣高鐵全年運量首度突破8,200萬人次，目前平均每天有超過23萬人次搭乘高鐵往返南北。不同於一般公共閱讀服務僅限於固定場域，台灣高鐵與HamiBook合作最大的特色，在於閱讀體驗從候車開始，一路延伸至月台與列車行駛途中，讓全台最繁忙的交通動脈成為全台最大的移動閱讀場域。Hami書城總經理陳靜萍表示：「閱讀最大的敵人，不是不喜歡閱讀，而是沒有時間。我們一直思考，如何把閱讀帶進每個人原本就存在的生活場景。」高鐵每天串連全台西岸的主要城市，如能利用原本零碎的等待時間，即時閱讀最新財經、商業、旅遊、美食、生活、親子及人文內容，就可把原本只能滑手機的片刻，變成充實知識、規劃旅程與放鬆心情的新選擇。旅客使用高鐵閱讀服務的方式相當簡單，只要於高鐵全線12座車站下載HamiBook App，完成GPS定位後即可啟用「定點隨身讀」服務；若已在高鐵列車上，也可直接掃描《TLife》刊物中的「定點隨身讀」QR Code，即可立即開啟閱讀。Hami書城月讀包目前收錄超過180種主流雜誌與報刊，以及精選電子書、有聲書與快讀服務。無論是商務人士掌握市場趨勢、親子家庭陪伴閱讀，或旅遊愛好者規劃下一趟旅行，都能在旅途中找到適合自己的內容。目前Hami書城場域閱讀服務已導入全台超過1,000處公共與生活場域，包括政府機關、醫療院所、圖書館、展覽館及教育單位。此次與台灣高鐵持續合作，則將閱讀服務延伸至全台最重要的交通移動場域，不僅打造台灣最大的移動閱讀空間，也讓閱讀走出書房、走入日常生活，成為全民移動生活的一部分。迎接暑假旅遊旺季，Hami書城同步推出「旅程，從閱讀開始」電子書展，精選台灣小旅行、親子出遊、美食散步，以及日本、韓國、歐洲、美加等熱門自由行書單，全館指定電子書85折優惠，希望讓閱讀不只是旅程中的陪伴，更成為旅行靈感的起點。