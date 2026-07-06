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中華隊世界盃資格賽第三階段最終戰交手老對手中國，終場74：92輸球，對戰成績改寫為難堪的1勝24敗，中華隊能兩度擊敗亞洲強權韓國，卻拿中國始終束手無策，讓人大嘆：「為何面對『天敵』總贏不了？」，除了中國隊每次面對中華隊，光是開賽前氣勢就佔據上風之外，陣容本身被「天剋」，更是主要原因。攤開中華隊陣容，進攻端以CBA頂級後場組合陳盈駿作為唯一發起點，林庭謙則擁有無線開火權，高柏鎧則是防守核心，但除此之外，其餘本土鋒線、內線就身材、經驗上都相對薄弱，在205公分曾祥鈞缺賽後，這項缺點更被放大。中國隊方面，雖然同樣由後衛發起進攻，但進攻核心在於鋒線與禁區，本場開賽就積極強攻切入，身高超過200公分的李弘權、王俊杰、胡金秋等人，對中華隊禁區造成大麻煩，遑論第二陣容還有216公分的NBA球員楊瀚森，中國整場都靠身材主導進攻節奏，比分一被拉開就難以追近。防守端上，中國隊無法限制陳盈駿、林庭謙，兩人合力貢獻47分、8助攻，但以朱俊龍為首的200公分鋒線群，身高、臂展、活動力都遠勝中華隊本土鋒線，目的就是阻斷其餘球員給予援助。本場包含2名側翼馬建豪、胡瓏貿進攻端受限，三度奪下P. LEAGUE+年度MVP的盧峻翔，身高僅188公分，本場上場將近14分鐘、5投0中1分未得，無法適時補上得分火力，曾效力日本B聯盟的混血球員阿巴西，雖然有勁爆體能，但身高同樣僅189公分，本場打超過17分鐘同樣拿0分。兩隊對戰歷史擺在眼前，中國就算上戰19分輸球，本場面對中華隊仍有十足信心，對岸媒體也一致看好過關，多位與中華隊有豐富交手經驗的球員，本場都打得特別來勁，32歲資深後衛趙繼偉，揮別上役低潮，本場狂進5顆外線，攻下17分、4籃板與6助攻，就是最明顯寫照。本場輸球後，中華隊對中國在FIBA一級國際賽歷史戰績來到1勝24敗、勝率低到僅有4%，兩國間職籃對抗強度、規模都有明顯差距，陣容組成上，也註定中華隊就會是弱勢一方。