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▲狄鶯（如圖）曾經在直播中駁斥孫安佐國中還在喝母乳的傳聞。（圖／翻攝自Twitch）

資深藝人方駿4日出席活動受訪，被問及外甥女狄鶯的兒子孫安佐再度觸法一事，開轟狄鶯從小寵溺孫安佐，甚至「餵奶餵到12歲、15歲還一起睡」，大罵這根本是「神經病」，不過狄鶯先前在直播中否認孫安佐唸國中時還餵他母奶，反嗆提問的網友：「你白X啊？他國中的時候我還有奶嗎？」4月中，狄鶯開直播和網友互動，有人問她新聞報導說孫安佐國中還有喝母奶，狄鶯一聽火大反問：「你覺得是真的嗎？重點他國中的時候我還有奶嗎？你白X啊？你想也知道，即便我願意讓他喝我的母奶，我幾歲了？我還有奶嗎？你可以去問你媽，你國中你媽還有奶給你吃嗎？」駁斥孫安佐國中還在喝母乳的傳聞。雖然狄鶯否認餵孫安佐母奶到12歲的說法，但她確實曾經在節目上坦言，自己非常寵愛孫安佐，透露在兒子15歲之前，母子倆都睡在同一張床上，兒子甚至習慣摸著她的胸部睡覺，直到發現兒子腋下長毛進入青春期後，才正式分房。此外，孫安佐5歲時，狄鶯也曾經帶他參加接吻大賽，母子倆嘴對嘴長達3小時。至於面對親舅舅方駿的大義滅親，狄鶯並沒有正面反擊，而是5日在臉書上傳一段以AI合成的歌曲影片，以「人生何必強求滿分圓滿，知足就夠熬過所有難堪」等歌詞，疑似訴說自己無奈的心境。