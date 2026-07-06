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一、公布受影響產品及預防性下架產品資訊，協助民眾辨識

二、保障消費者權益，督促業者妥善辦理退換貨

三、建置專區，強化社會溝通

衛生局每日2次回報查核進度，

四、依法查處違規業者，督導地方加速裁處

五、召開相關會議，協助產業落實精進管理措施

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布福懋、福壽及泰山油品下游業者清單共360家，新增103家業者以橘底註記。（圖／食藥署提供）

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，波及下游泰山、福壽、福懋，以及上百家餐飲品牌。總統賴清德今日針對風波指示，絕不寬貸、中央地方合作。食藥署今（6）日下午再開記者會說明，署長姜至剛指出，明（7）日中午前要完成業者預防性下架以及資訊揭露狀況彙整，再由食藥署公布。食藥署今邀集中聯油脂、大統益、長輝事業等製油業者開座談會，傍晚邀請毒物學會理事長許美玲、臺北醫學大學生理學科教授李青澔，共同出席中聯大豆沙拉油進度說明記者會。原先食藥署公布受影響家數為257家餐飲品牌，姜至剛表示，目前使用受影響油品之業者更新至360家，並已要求業者辦理下架回收及預防性下架，確保不符合規定產品停止流通，保障國人食品安全。食藥署透過五項措施管理，說明如下：（一）食藥署已公布18項受影響產品、30個批號及流向360家業者資訊，並提供產品資訊供消費者可依產品包裝標示的名稱、有效日期（批號）辨識；如有疑義，可向原購買商家，或產品外包裝標示負責廠商洽詢。（二）使用受影響油品製成的原型油品，或使用受影響大豆沙拉油比例達20%以上的加工產品，業者須於今日24時前完成預防性下架並提供產品資訊給所轄地方衛生局；未達預防性下架條件者，雖無須下架，惟亦須於期限內主動揭露產品資訊。（三）食藥署已責成各地方衛生局確實掌握轄內業者通報、預防性下架產品及資訊揭露情形，並於7月7日中午12時前完成相關產品資訊彙整及回報，後續食藥署將彙整並公布相關產品資訊，協助民眾辨識。食藥署已要求相關業者主動提供退換貨方式及客服管道，保障消費者權益。如民眾退貨遭拒，請向所在地消保官反映。食藥署已啟動要求各地方內容包括業者通報、產品流向、下架與回收狀況，及產品資訊揭露情形。為讓民眾即時掌握政府處理進度，食藥署已於官方網站設置「中聯油脂案專區」，每日14時更新最新處理情形，同時亦有法規標準及指引、檢驗方法、認證實驗室資訊等公開於專區，並提供相關風險溝通及宣導資訊，供民眾查閱與了解事件處理進度、政府管制作為及食品安全相關知識。食藥署已責成地方政府衛生局儘速依食品安全衛生管理法（下稱食安法）辦理查核及裁處，依法追究違規責任，並持續追蹤業者改善情形。食藥署亦將全力配合司法機關調查，依法追究相關責任。食藥署已於7月4日分別召開專家會議及食品公協會會議，就本案污染原因及後續風險與管理措施提出精進建議，並就本案處理原則充分進行溝通。食藥署今已與製油業者召開座談會，要求業者強化原料驗收、精進製程管控及落實自主通報，包含提高黃豆原料驗收檢驗 BaP 頻率，將採逐船或逐批檢驗、檢討製程關鍵監測點等，並責成業者立即依會議共識修正標準作業流程，後續將持續追蹤辦理情形。