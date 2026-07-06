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▲司曉迪公開疑似和鹿晗的聊天記錄。（圖／翻攝自微博）

中國網美司曉迪今（6）日自爆和鹿晗上床，且當時鹿晗還跟關曉彤在一起，曬出18張照片包含聊天截圖，鹿晗工作室第一時間駁斥謠言，準備提告。許多人好奇司曉迪究竟是誰？她頂著富二代名媛的人設，2年前因捲入秦霄賢出軌案爆紅，一共和9大男星扯上邊，鹿晗、范丞丞、林更新、檀健次、秦霄賢、李汶翰、李雲迪、黃明昊、王安宇等，以製造爭議快速漲粉。司曉迪活躍於中國社交平台，網名包括「糯唧小肉」、「siixiiaodii」或「lulalularou」，定位為高顏值內容創作者。她2010年12月開始使用微博，2024年8月才正式轉戰抖音平台發布影片作品。2024年9月，司曉迪被辛雨錫曝光是男星秦霄賢的出軌對象，不過後來出現驚人反轉，司曉迪並未與正宮辛雨錫互撕，反而選擇與她站在同一陣線，共同發聲要求男方道歉。司曉迪後來還在抖音發文，自己唯一感謝秦霄賢的事，就是通過他認識了辛雨錫。2025年，司曉迪在情人節當天爆料男星李汶翰與多人保持曖昧關係，還曬出李汶翰的轉帳紀錄，雖然沒有說明用途，但也引來外界猜測，成功戳破男方形象。不到2週時間，司曉迪在爆出被知名鋼琴家李雲迪帶去酒店，並表示不知道對方有沒有對自己做什麼，想再與對方聯繫就被封鎖了，但貼文不到一天就刪除，讓外界霧裡看花。緊接著在2026年1月，司曉迪自稱被多名男藝人玩弄，導致罹患憂鬱症，點名鹿晗、林更新、范丞丞、檀健次，逼得這些頂流男星逐一發表聲明自清，范丞丞表示兩人僅是點頭之交，未料司曉迪馬上曬出與疑似與范丞丞的對話，她向他道生日快樂，互動不像僅是點頭之交。司曉迪還曬出與鹿晗的床照，開心喊「所有頂流都睡完了，我的人生沒有遺（憾）嚕」，還要鹿晗的粉絲別生氣，「我比妳們更喜歡他。」在微博被禁之後，轉戰X，「我的微博文章內容已經全部被刪除了，到時候會在X把剩餘的聊天記錄、還有我跟范丞丞的親密影片發布。」言行相當大膽。如今司曉迪再曝光18張對話紀錄和合照，指控鹿晗出軌，不過司曉迪每次公開的照片都很模糊，或是側臉以及背面照，以及公開場合的畫面拼貼，沒有任何能證實親密關係的證據，可信度遭到質疑。