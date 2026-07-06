我是廣告 請繼續往下閱讀

「妖精」遠、近攻雙修 稱霸PvP、PvE

▲不死鳥力量登場，妖精技能全面升級。（圖／遊戲橘子提供）

全新PvPvE巨作！2v2生死鬥搶BOSS

▲「妖精森林防衛戰」考驗團隊默契。（圖／遊戲橘子提供）

預約送神裝 加碼「GAMA COUPON」戰力狂飆

▲「GAMA COUPON」大放送。（圖／遊戲橘子提供）

改版直播搶先看 「徽章祝福與精煉機制」正式上線！

▲改版直播搶先公開戰力升級的關鍵。（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子旗下跨世代手遊巨作《天堂M》將於7月8日推出重磅改版！四大經典職業「妖精」暌違三年迎來強力覺醒，本次以「燃燒吧！火鳳凰」為主軸，進化火元素技能，宣告精通遠攻與近戰「妖精」正式重返戰場，再現華麗與狂暴的輸出美學！除了職業強化，同步推出全新2v2競技「妖精森林防衛戰」，為PvP帶來更多變化。活動期間，官方更豪氣送出六張「GAMA COUPON」，改版日起天天登入就能領取，提供勇士機體強化、戰力飆升的機會。經典職業「妖精」本次改版大幅優化遠、近戰能力，如浴火重生的鳳凰，以強悍的PvP與PvE能力重回玩家視野，重點更新技能如下：首創「繞障」神技！遠攻時可啟用「不死鳥之矢」繞過障礙物進行突襲；近戰則啟用「不死鳥之劍」，堆疊「過熱」Debuff重創敵方。可依裝備武器改變衝刺型態：遠攻享專屬護盾防禦，近攻發動追擊型衝刺強攻。習得後，攻擊將機率附帶「過熱」印記，施展「烈炎術」即可依疊加層數引爆毀滅性傷害。可召喚以目標為核心向外擴散的範圍暴風，習得「不死鳥」更可顯著提升傷害。分別改動為可開關的被動型技能與上調傷害增幅。殘血且處於昏迷狀態時，對敵方發動睡眠Debuff，習得「不死鳥」再開戰場感應雷達！全新PvPvE副本「妖精森林防衛戰」即將開打！玩家將深入戰火肆虐的妖精村莊抵禦黑魔法師軍團。戰場首波需肅清大量怪物，隨後引爆2v2生死對決，唯有獲勝方能晉見最終BOSS奪取獎勵。而玩家在「妖精森林防衛戰」立下的戰功將決定階級，並依此階級進入對應難度的「討伐杜佩爾奈諾殘黨」安全狩獵副本。難度越高，擊殺怪物斬獲的經驗值獎勵也越豐厚。本次改版祭出狂歡盛宴！即日起至7月7日晚間11點59分，完成事前預約就可選擇好禮，包含「最高級抽卡包選擇箱（活動）」、「符石選擇箱（活動）」及「亞丁騎士團裝備箱（活動）」等豐富獎勵。不只如此，官方福利再加碼！送出六張「GAMA COUPON」，包含特殊魔法娃娃合成／[新篇章]魔法娃娃合成」、「特殊變身合成／[新篇章]變身合成」、「特殊聖物合成／[新篇章]聖物合成」、「技能合成」等核心養成資源，讓勇士戰力狂飆。此版本將陸續揭曉更多亮點，包括擴充卡片及收藏能力，釋出【變身】傳說級-世界樹​的現身、【魔法娃娃】英雄級-瑪莉艾拉、【聖物】傳說級-珞維黛的王冠等新卡片。裝備系統亦迎來重大變革，正式啟用「徽章祝福與精煉機制」，開放同階徽章合成祝福，並能精煉附加更強大的Buff能力。搭配萬眾期待的「四色硬幣轉移」與「技能書販售」，官方將於7月6日晚間7點30分舉辦改版直播，祭出豐富豪禮！