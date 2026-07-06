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▲哈米尼國葬（圖／美聯社／達志影像）

▲川普納坦雅胡熱線通話！慶祝美國獨立250週年（圖／截自達志影像）

伊朗前最高領袖哈米尼的國葬儀式已於4日展開，整個治喪期程長達6天。5日一早，哈米尼的3名兒子穆斯塔法、梅薩姆、馬樹德齊聚靈柩前默哀祈禱，一同罹難的還有哈米尼的孫女、女婿、女兒與次子的妻子，總計5具靈柩並列。不過外界關注的焦點——現任最高領袖、同時也是哈米尼次子的穆吉塔巴，至今仍未公開露面。哈米尼自1989年掌權以來，統治伊朗長達數十年，卻在今年2月底遭美國、以色列聯手發動的「斬首行動」空襲中身亡，享壽86歲。伊朗當局隨後啟動一連串隆重國葬儀式，向這位精神領袖告別。根據伊朗國營電視台畫面，德黑蘭大莫薩拉清真寺園區內，5具覆蓋國旗的靈柩肅穆並排，其中最令人鼻酸的，是安放哈米尼年僅1歲2個月大孫女遺體的小型靈柩。負責統籌儀式的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）德黑蘭指揮官哈山查德表示，5日上午8時舉行了正式的祈禱悼念活動。靈柩自4日起停靈清真寺內，開放伊朗高層及巴基斯坦等外國官員入內致意，隨後加蓋玻璃罩移至戶外供民眾瞻仰，將持續停放至6日。接下來的移靈路線相當漫長：7日前往伊朗聖城科姆，8日再轉往伊拉克境內多座什葉派聖城，最終於9日在哈米尼故鄉——伊朗東北部馬什哈德正式下葬。德黑蘭街頭5日湧現大批哀悼人潮，許多民眾徹夜守候在清真寺園區，甚至有人不惜開車橫跨千里，只為送哈米尼最後一程。值得注意的是，56歲的穆吉塔巴自3月8日經伊朗專家會議選任為新任最高領袖後，至今近百日從未公開露面，也未曾發布任何影像或聲音紀錄，僅透過書面聲明對外發言，健康狀況因此備受外界質疑。據悉，穆吉塔巴在開戰當天的空襲中臉部與腿部均受到重傷。另一方面，美國總統川普4日接受Axios訪問時語出驚人，直言伊朗「正懇求達成協議」，但雙方已同意在哈米尼喪期暫停談判一週，待儀式結束後再重啟對話，這段期間「彼此不會開火」。據沙烏地阿拉伯「阿拉伯衛星電視台」引述消息人士說法，美伊新一輪談判最快可能於11日在巴基斯坦登場。