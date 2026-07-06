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日本佐賀縣一座約650年歷史的佛教古寺「圓通寺」於6月底發生大火，整座寺院被大火吞噬燒成廢墟。日本警方經過一週的調查後，週一逮捕了寺院內一名28歲的見習僧侶，這名僧侶坦承縱火犯行，並表示覺得對人生感到厭煩。根據朝日新聞報導，日本佐賀縣警局於今日（6日）宣布，佐賀縣伊萬里市28歲的見習僧侶森永吉，已依「現住建造物等縱火罪」遭到警方逮捕。他涉嫌在自己修行的寺院放火，面對調查，嫌犯坦承犯行並供稱「因為覺得人生的一切變得很厭煩，所以才放火。」根據伊萬里警署調查，森永吉涉嫌於6月30日凌晨3點半左右，縱火焚燒他寄宿修行的伊萬里市松島町「圓通寺」。火勢導致木造的一層樓本堂（正殿），以及相連的木造兩層樓居住區「庫裏（僧侶居住空間）」等建築完全燒毀。事發當時，平時一同居住的40多歲男性住持剛好外出，另一名30多歲的男性僧侶見習生當時雖在庫裏一樓的臥室睡覺，所幸及時逃生，並未造成人員傷亡。警方透露，森永是自去年4月進入該寺院修行，並接受生活指導。他向警方供稱「是在庫裏的2樓放火」，而談及縱火動機時則表示，「對於修行時的指導方式，以及自己被分配到的修行量感到不滿。」根據伊萬里市官方網站資料，圓通寺屬於日本臨濟宗南禪寺派的寺院，自明治時代以來，便以供僧侶進行禪修的專業道場而聞名。