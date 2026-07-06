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▲中市公告問題油品受影響學校完整清單（統計至115年7月6日），共計波及67校、2處實驗教育單位，教育局已勒令全數下架。(圖／衛生局提供2026.7.6)

「聯油脂」大豆沙拉油檢出致癌物苯駢芘（BaP）超標風暴持續擴大！台中市政府今（6）日公布最新流向追查結果，再度揪出一間團膳業者曾誤用該批號問題油，導致受影響校園再添29所（含28所學校及1所實驗教育學校）。市府教育局接獲通報後，已於第一時間勒令全面停用、封存並更換油品，全力防堵毒油危害學生健康。市府強調，目前已跨局處全面動員，除校園外，包括社福機構、醫療照護與傳統市場也同步完成地毯式清查，累計查核通路達618家次，現階段市面上已無問題油品遺留。根據市府教育局最新統計，目前清查累計受影響的團膳業者共計4家，其供應範圍涵蓋高達67所學校、1所實驗教育學校及1所實驗教育機構。教育局表示，目前已完成這4家受影響團膳業者及25家幼兒園的實地查核，確認所有問題批號的油品已全數下架並停止使用。後續將持續追蹤並加強不定期稽查，確保校園午餐的供餐安全，不讓家長貼上食安標籤。這波問題油品風暴不僅波及校園，連社福機構與醫療照護場所也傳出災情。社會局進一步指出，目前清查發現轄管內共有9處社區照顧關懷據點、3家老人福利機構、2家身心障礙福利機構、1家兒少安置機構及3家私立托嬰中心曾使用案內油品，現均已全數停止使用。衛生局則說，全市醫院及產後護理之家的使用情形並未再新增個案。除了先前1家產後護理之家的委外月子餐業者曾使用相關油品、目前已停用外，其餘醫療及照護機構經查均未使用該款問題油。針對大眾最關心的民生末端通路，市府食安處與經發局聯手出擊，針對公有市場、民有市場、夜市及大型賣場進行地毯式稽查。目前已累計查核高達618家次，現場均未再發現漏網之魚，問題油品均已完成下架。食安處表示，為了穩定消費者信心並提升資訊透明度，目前正同步輔導符合規範的合格業者在店面張貼「安心公告」，讓民眾能安心消費。市府強調，未來將持續配合中央辦理源頭調查與跨縣市追蹤，透過中央與地方密切合作，嚴格把關食品安全。